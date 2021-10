Danny Noppert heeft zich donderdag op overtuigende wijze geplaatst voor de halve finales van de World Grand Prix. De Friese darter, die eerder in het toernooi stuntte tegen Michael van Gerwen, was in de Morningside Arena met 3-1 te sterk voor Ian White.

Noppert, de nummer 22 van de Order of Merit, kwam nooit verder dan de achtste finales bij het majortoernooi waarbij elke leg met een dubbel begonnen moet worden. De afgelopen twee jaar strandde hij in de tweede ronde.

De Nederlander had vier sets nodig om White van zich af te schudden. Noppert had met drie pijlen een beter gemiddelde (95,95 tegenover 92,3), maar maakte het verschil met zijn finishes. Hij benutte 55 procent van zijn kansen op een dubbel, terwijl zijn Engelse tegenstander niet verder kwam dan 30 procent.

In de eerste ronde had Noppert in Leicester voor een stunt gezorgd door met 2-0 te winnen van Van Gerwen. Ook stuurde hij Vincent van de Voort in de achtste finales naar huis (3-0). Van de vijf Nederlandse deelnemers, is hij de enige die nog in het toernooi zit.

In de halve finales neemt Noppert het vrijdag op tegen Jonny Clayton. De Welshman versloeg de Pool Krzysztof Ratajski in vijf sets (2-3). De winnaar van het toernooi gaat naar huis met een bedrag van bijna 130.000 euro.

Voor gebruikers van de app: tik op de video om de matchdart van Danny Noppert te bekijken.