Danny Noppert heeft zich overtuigend geplaatst voor de kwartfinales van de World Grand Prix. De dertigjarige darter was woensdag in een Nederlands onderonsje met 3-0 te sterk voor Vincent van der Voort.

Het is voor het eerst dat Noppert zich voegt bij de laatste acht van het majortoernooi waarbij elke leg met een dubbel begonnen moet worden. De afgelopen twee jaar strandde hij in de tweede ronde.

In de eerste ronde had Noppert voor een stunt gezorgd door in de Morningside Arena in Leicester met 2-0 te winnen van Michael van Gerwen. Van de vijf Nederlandse deelnemers is hij nu de enige die nog in het toernooi zit.

Noppert had tegen Van der Voort een hoger gemiddelde met drie pijlen (91 tegenover 87), maar maakte het verschil vooral met zijn finishes. Waar de Fries 56 procent van zijn kansen op een dubbel benutte, kwam Van der Voort niet verder dan 29 procent.

In de kwartfinales neemt Noppert het donderdag op tegen Ian White. De Engelsman won moeizaam met 3-2 van de Litouwer Darius Labanauskas. Vrijdag staan de halve finales op het programma, de eindstrijd is zaterdag.