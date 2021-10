Michael van Gerwen vindt dat hij zijn pijnlijke uitschakeling in de eerste ronde van de World Grand Prix volledig aan zichzelf te wijten heeft. De Brabander liet zich maandagavond in Leicester van zijn stuk brengen door een vermeend verwijt van zijn tegenstander en landgenoot Danny Noppert.

"Voor de break in de eerste set had ik het denk ik nog wel onder controle. Daarna draaide het om en zei Noppert ook nog dat ik een valsspeler ben, omdat ik aan het stampen was", zei een teleurgestelde Van Gerwen na zijn 0-2-nederlaag in gesprek met RTL 7.

"Daar was ik een beetje van over mijn toeren en dat mag niet gebeuren. Ik baalde er zeker van, want als iemand niet zo is (een valsspeler, red.), dan ben ik het. Dat heeft hij goed gespeeld. Maar dat kan ik alleen mezelf kwalijk nemen, niet hem."

De dertigjarige Noppert verklaarde na de partij dat Van Gerwen in zijn beleving op de grond stampte toen hij een beslissende dubbel moest gooien. De Fries sprak de Brabander daarop aan, maar ontkent dat hij hem een valsspeler heeft genoemd.

"We hebben onderling wel wat woordjes gehad na de eerste set, maar valsspeler wil ik niet zeggen", aldus Noppert. "Daarna zag je wel dat hij pissed off was. Michael is professioneel genoeg om niet op de grond te stampen, maar in mijn beleving was het wel zo. Ik voelde dat ik er iets van moest zeggen en daar heb ik geen spijt van."

Danny Noppert wist Michael van Gerwen te verrassen in de eerste ronde van de World Grand Prix. Danny Noppert wist Michael van Gerwen te verrassen in de eerste ronde van de World Grand Prix. Foto: Getty Images

'Ik was zo boos op de hele situatie'

De 32-jarige Van Gerwen was in het eerste bedrijf één leg verwijderd van setwinst en in de tweede set stond hij zelfs met 2-0 voor, maar telkens gaf de voormalige nummer één van de wereld het op het beslissende moment uit handen. Noppert gooide een hoger gemiddelde en ging iets zorgvuldiger met de dubbels om.

In de tweede set had Van Gerwen niet alleen een voorsprong, maar was hij ook nog eens heel dicht bij een negendarter. Die gemiste kans was exemplarisch voor zijn spel. "Ik was zo boos op de hele situatie en dan wil je zó graag iemand pijn doen. Misschien wil je het dan wel zo graag dat het je koppie kost. Dat mag ik mezelf aanrekenen", zei 'Mighty Mike'.

"Hij rondde het ook goed af met finishes van 103 en 90. Ik wilde de druk er bij hem op zetten, maar helaas mocht het niet zo zijn. Er waren een paar legs waarin ik terug in de wedstrijd kon komen. Maar als je kansen blijft missen en je jezelf niet weet te belonen voor het harde werk, dan ben je zelf het sulletje."

Zijn vroege uitschakeling op de World Grand Prix is tekenend voor de vorm waarin Van Gerwen al langere tijd verkeert. De vijfvoudig winnaar van het PDC-toernooi, afgezakt naar de derde plek op de PDC Order of Merit, won vorige maand wel de Nordic Darts Masters, maar dat was pas zijn eerste titel van het jaar.

Noppert, die in de volgende ronde met Vincent van der Voort weer een Nederlander treft, vindt het te makkelijk om te zeggen dat Van Gerwen door hun akkefietje heeft verloren. "Hij was boos, maar stond briljant te gooien. Ik hoop dat we hierna nog met elkaar kunnen spreken. En als het niet zo is, even goede vrienden."