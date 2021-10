Dirk van Duijvenbode is zondag in de eerste ronde van de World Grand Prix uitgeschakeld. De Nederlander, die vorig jaar met een finaleplaats nog voor een stunt zorgde, verloor in Leicester met 0-2 in sets van Luke Humphries. Ook voor Martijn Kleermaker viel het doek in de openingsronde.

Van Duijvenbode moest de eerste set met 1-3 afstaan, waarna hij in het tweede bedrijf meer tegenstand bood. De nummer 21 van de wereld slaagde er echter niet in om Humphries te breken, waardoor het toernooi voor hem al na één partij voorbij was.

Vorig jaar zorgde Van Duijvenbode bij de World Grand Prix nog voor een enorme verrassing door voor het eerst in zijn carrière de finale van een tv-toernooi te bereiken. Daarin moest 'Aubergenius' toen zijn meerdere erkennen in Gerwyn Price (5-2).

Kleermaker ging met 0-2 in sets onderuit tegen Mervyn King. 'The Dutch Giant' kwam in de eerste set wel tot tweemaal toe een break voor, maar gaf zijn voorsprong telkens uit handen. Een vroege break van King kwam de Nederlander niet meer te boven.

Michael van Gerwen, Danny Noppert en Vincent van der Voort zijn de andere drie Nederlandse deelnemers bij de World Grand Prix. Zij komen allen maandag in actie. Van Gerwen speelt dan tegen Noppert en Van der Voort treft Gabriel Clemens. In de tweede ronde neemt 'The Dutch Destroyer' het op tegen Van Gerwen of Noppert.

Van Gerwen schreef de World Grand Prix vijf keer op zijn naam. De Brabander, die vorige maand bij de Nordic Darts Masters zijn eerste titel van het jaar veroverde, triomfeerde in 2012, 2014, 2016, 2018 en 2019.