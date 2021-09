Raymond van Barneveld is vorig jaar uit een webcamtoernooi gestapt omdat hij werd verdacht van matchfixing. Dat vertelt de Haagse darter in de NOS-podcast Gefixt.

Het ging om een webcamtoernooi in april 2020, toen er tijdens de lockdown vanwege de corona-uitbraak geen dartwedstrijden georganiseerd konden worden. De internationale darttoezichthouder (DRA) hoorde van tipgevers dat 'Barney' opzettelijk zou hebben verloren van Martin Adams.

De 54-jarige Van Barneveld ontkent op welke manier dan ook bij dubieuze praktijken betrokken te zijn. "Ik zal mezelf nooit verkopen", aldus de vijfvoudig wereldkampioen, die uit eigen wil het toernooi verliet.

"Ik was er wel een beetje klaar mee. Dadelijk gaan ze elke wedstrijd van mij onder de loep nemen. Daar heb ik even geen trek in."

Van Barneveld besloot uit het toernooi te stappen na zijn 5-0-nederlaag tegen Adams. In die partij gooide de Nederlander een bedroevend gemiddelde van 65 per drie pijlen.

Gokkers zetten 60.000 euro in op partij 'Barney'

Met in Spanje en Nigeria geregistreerde gokaccounts werd per account bijna 10.000 euro ingezet op een zege voor Adams. In totaal werd er voor ruim 60.000 euro aan online weddenschappen geplaatst bij de partij. Bij andere duels op hetzelfde toernooi was dat gemiddeld slechts 700 euro.

Vlak voor de wedstrijd hoorde Van Barneveld al dat gokkers grote bedragen op winst voor Adams hadden gezet. De darter raakte daardoor van slag.

"Van alles spookte door mijn hoofd. Als ik zou verliezen, zou ik de hele wereld over me heen krijgen", aldus de darter in Gefixt. "Ik stond volledig in stress te gooien. Dat bleek ook wel, want ik raakte werkelijk niks."

Toezichthouder DRA deed onderzoek en stelde het toernooi onder toezicht, meldt de NOS. Ook de politie heeft onderzoek gedaan, maar ziet vooralsnog te weinig aanknopingspunten om tot een zaak over te gaan.