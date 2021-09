Het doet Michael van Gerwen heel veel dat hij eindelijk zijn eerste titel van het jaar te pakken heeft. De drievoudig wereldkampioen was zaterdag de beste bij de Nordic Darts Masters.

Van Gerwen rekende in de finale af met Fallon Sherrock, die als eerste vrouw ooit de eindstrijd van een televisietoernooi van de PDC haalde. Bij de prijsuitreiking barstte hij in tranen uit.

"Deze titel is extra speciaal. Ik heb het zwaar gehad, er lag veel druk op mijn schouders. Dit betekent zó veel voor me. Ik ben erg trots", zei Van Gerwen, die nooit aan zichzelf twijfelde.

"Ik ben hard blijven werken en me op mijn spel blijven focussen. Dat heeft zich uitbetaald. Ik heb hier goed gespeeld en ben iedereen dankbaar die altijd achter me is blijven staan."

Voor de gebruikers van de app: tik op bovenstaande tweet voor beelden van de winnende pijlen van Michael van Gerwen.

'Dat het zo lang duurde, maakt het ook extra mooi'

Van Gerwen genoot met volle teugen van zijn langverwachte toernooizege. "Gezien mijn kwaliteiten heeft het veel te lang geduurd voordat ik weer een titel pakte, maar dat maakt het ook extra mooi. Het was een zwaar toernooi", aldus de Brabander.

Hij was onder de indruk van de 27-jarige Sherrock. "Ze heeft een fenomenaal toernooi gespeeld en gooide tegen mij een van haar beste partijen ooit. Ik moest er echt vol voor gaan."

Van Gerwen pakte zijn eerste prijs sinds vorig jaar november, toen hij de beste was bij de Players Championship Finals. Dit jaar kwam hij tot zaterdag alleen tot twee finaleplaatsen bij een Players Championship.