Michael van Gerwen heeft zaterdag eindelijk zijn eerste titel van 2021 veroverd. De 32-jarige Nederlander was in de finale van de Nordic Darts Masters te sterk voor Fallon Sherrock, die geschiedenis schreef door als eerste vrouw de eindstrijd van een televisietoernooi van de PDC te bereiken.

De 27-jarige Sherrock kwam in de finale in Kopenhagen door een gemiddelde van boven de 100 punten per drie pijlen op een 6-3- en een 7-5-voorsprong, maar daarna zakte het niveau van de Engelse wat.

Van Gerwen profiteerde, pakte zes legs op rij en won met 11-7. De Brabander eindigde met een gemiddelde van 98,4, terwijl Sherrock op 96,2 uitkwam.

Het is voor Van Gerwen zijn eerste titel sinds vorig jaar november, toen hij de beste was bij de Players Championship Finals. Dit jaar kwam de drievoudig wereldkampioen tot zaterdag alleen tot twee finaleplaatsen bij een Players Championship.

Sherrock in finale na geweldige comeback

Sherrock brak eind 2019 door bij het grote publiek door als eerste vrouw een wedstrijd op het WK van de PDC te winnen. Ze versloeg achtereenvolgens Ted Evetts en Mensur Suljovic en ging in de derde ronde onderuit tegen Chris Dobey.

'The Queen of the Palace' kreeg door haar historische WK een uitnodiging voor de kwalificaties van het UK Open en voor één avond van de Premier League, maar ze wist in 2020 én 2021 geen Tour-kaart te veroveren bij de zogenaamde Q-School van de PDC. Daardoor was ze het afgelopen jaar weinig in beeld.

Bij de Nordic Darts Masters speelde Sherrock vrijdag haar eerste officiële partij sinds september vorig jaar. Ze had zich bij het WK van 2019 al geplaatst voor het toernooi uit de World Series, dat vorig jaar niet doorging vanwege de coronapandemie.

Sherrock won in de eerste ronde in Kopenhagen van de Deen Niels Heinsø (6-1) en kreeg zaterdag een vrije doortocht naar de halve finales doordat wereldkampioen Gerwyn Price zich moest afmelden met een elleboogblessure.

In haar halve eindstrijd tegen Dimitri Van den Bergh kwam Sherrock op een 2-8- en een 6-10-achterstand, maar ze gaf niet op. Haar Belgische tegenstander miste acht matchdarts, terwijl Sherrock wel koel bleef op de dubbels en met 11-10 won. In de finale tegen Van Gerwen kon ze niet nog een keer historie schrijven.