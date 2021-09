Michael van Gerwen heeft zaterdag op overtuigende wijze de halve finales van de Nordic Darts Masters bereikt. De Brabander rekende bij de laatste acht af met Madars Razma uit Letland: 10-4.

De 32-jarige Van Gerwen verloor de eerste leg nog tegen de even oude Razma, maar daarna maakte hij indruk door vijf punten op rij te winnen. Razma brak de Nederlander vervolgens nog wel terug bij een stand van 7-2. 'Mighty Mike' liet zich echter niet van de wijs brengen en trok de partij met een indrukwekkend gemiddelde van 101,60 punten per drie pijlen naar zich toe.

Van Gerwen neemt het later op de dag in de halve finales op tegen Jonny Clayton, die enkelvoudig wereldkampioen Peter Wright verrassend declasseerde in de kwartfinales: 10-3.

Van Gerwen beleeft tot dusver een belabberd seizoen. De drievoudig wereldkampioen won nog geen enkel televisietoernooi en werd begin dit jaar op het WK al in de kwartfinales uitgeschakeld door Dave Chisnall.

Door zijn vroegtijdige uitschakeling in Londen verloor Van Gerwen voor het eerst in zeven jaar de koppositie op de wereldranglijst. Vervolgens ging hij in de prestigieuze Premier League in de halve finales ten onder tegen Clayton en werd hij door Wright vernederd in de halve finales van de World Matchplay (10-17).

De Nordic Darts Masters is een nieuw toernooi in de World Series of Darts, waaraan acht spelers van de PDC Tour en acht 'regionale' qualifiers meedoen. Het toernooi stond vorig jaar al op de kalender, maar ging toen niet door vanwege de coronapandemie.