Michael van Gerwen heeft vrijdag zijn openingspartij bij de Nordic Darts Masters gewonnen. De Brabander was in de eerste ronde van het nieuwe toernooi in Kopenhagen met 6-5 te sterk voor de Litouwer Darius Labanauskas.

Van Gerwen nam een 3-1-voorsprong, maar werd meteen teruggebroken. Bij een stand van 4-4 liet de de nummer drie van de wereld verschillende kansen liggen om zijn eigen leg uit te gooien.

Labanauskas vond de dubbel wel en mocht zo voor de wedstrijd gooien. De mondiale nummer 39 liet het echter afweten, waardoor Van Gerwen de stand weer gelijk kon trekken. In de beslissende leg trok de Nederlander vervolgens aan het langste eind.

In de kwartfinales speelt Van Gerwen zaterdag tegen Madars Razma. De Let rekende in de openingsronde verrassend af met Nathan Aspinall: 6-4.

Sherrock treft Price in kwartfinales

Eerder op de avond won Fallon Sherrock haar eerste officiële partij sinds september vorig jaar, toen ze bij de World Series Finals van Jeff Smith verloor. De Engelse, die in 2019 als eerste vrouw een wedstrijd op het WK van de PDC won, was tussendoor wel continu actief in de Online Darts Live League.

Bij haar rentree op een tv-toernooi liet Sherrock de Deen Niels Heinsø kansloos: 6-1. Ze staat in de kwartfinales wel voor een lastige opgave, want daarin is regerend wereldkampioen Gerwyn Price haar tegenstander. De nummer één van de wereld klopte de Zweed Daniel Larsson met 6-3.

De Nordic Darts Masters is een nieuw toernooi in de World Series of Darts. Hieraan doen acht spelers van de PDC Tour en acht 'regionale' qualifiers mee. Het toernooi stond vorig jaar voor het eerst op de kalender, maar ging toen niet door vanwege de coronapandemie.