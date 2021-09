Michael van Gerwen en Dirk van Duijvenbode zijn er net niet in geslaagd om met Nederland de halve finales te bereiken van de World Cup of Darts. In het Duitse Jena verloren de twee zondag in een thriller met 2-1 van Schotland.

Van Gerwen zette Nederland nog wel op voorsprong door eenvoudig met 4-1 van John Henderson te winnen. Van Duijvenbode had vervolgens echter weinig in te brengen tegen Peter Wright: 1-4.

Het dubbelspel moest daarom de beslissing brengen. Daarin knokten Van Gerwen en Van Duijvenbode zich nog wel terug van een 3-1-achterstand, maar de beslissende leg ging uiteindelijk toch naar het Schotse duo.

Schotland neemt het in de halve finales op tegen titelverdediger Wales. De andere finalist moet komen uit de ontmoeting tussen Engeland en Oostenrijk. Zowel de halve finales als de eindstrijd worden later op de dag afgewerkt.

Nederland begon donderdag aan het landentoernooi met een ruime overwinning op Denemarken. Zaterdag werd vervolgens Singapore met 2-0 verslagen.

De laatste keer dat Nederland de World Cup of Darts won, dateert van 2018. Van Gerwen greep toen de hoofdprijs aan de zijde van Raymond van Barneveld, nadat ze dat eerder al hadden gedaan in 2017 en 2014. In 2010 won Van Barneveld samen met Co Stompé de allereerste editie.