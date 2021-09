Michael van Gerwen en Dirk van Duijvenbode hebben zich zaterdag bij de World Cup of Darts verzekerd van een plek in de kwartfinales. In de Duitse stad Jena was het Nederlandse duo met 2-0 te sterk voor Singapore.

Van Gerwen begon met een overtuigende 4-0-zege op de 67-jarige Paul Lim en Van Duijvenbode was Harith Lim met 4-3 de baas. Van Duijvenbode stond met 3-2 in legs achter.

Zondag neemt Nederland het bij de laatste acht op tegen Schotland, dat met Peter Wright en John Henderson aantreedt. De Schotten wonnen met 2-0 van Polen. De halve finales en de finale worden ook op zondag gespeeld.

Wales is de titelverdediger in Jena. Gerwyn Price en Jonny Clayton versloegen vorig jaar Engeland in de finale.

Nederland won het landentoernooi vier keer: in 2010 (Raymond van Barneveld en Co Stompé), 2014 (Van Barneveld en Van Gerwen), 2017 (Van Barneveld en Van Gerwen) en 2018 (Van Barneveld en Van Gerwen).