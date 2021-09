In de World Cup of Darts heeft Nederland in de eerste ronde eenvoudig gewonnen van Denemarken. Het werd in de Duitse stad Jena 5-1 voor het duo Michael van Gerwen en Dirk van Duijvenbode.

Van Gerwen en Van Duijvenbode begonnen vrijdagavond nog aarzelend aan de landenwedstrijd tegen Andreas Toft Jørgensen en Niels Heinsøe en verloren zelfs de eerste leg. Daarna won Nederland echter vijf legs op rij.

Van Gerwen en Van Duijvenbode kwamen bij een 2-1-voorsprong pas echt op stoom. In de laatste drie legs trokken ze de partij met een veertiendarter, vijftiendarter en een dertiendarter razendsnel naar zich toe.

In de tweede ronde wacht zaterdag met Singapore opnieuw een zwakke tegenstander voor Nederland, dat als derde geplaatst is op de World Cup. In de kwartfinale is het als zesde ingeschaalde Schotland vermoedelijk de tegenstander. Peter Wright en John Henderson waren vrijdag met 5-0 te sterk voor China en spelen in de tweede ronde tegen Polen.

Wales is de titelverdediger in Jena. Gerwyn Price en Jonny Clayton versloegen vorig jaar Engeland in de finale. Nederland won het toernooi vier keer: in 2010, 2014, 2017 en 2018.