Darter Kyle Anderson is op 33-jarige leeftijd overleden, meldt dartsbond PDC dinsdag. Over de doodsoorzaak van de Australiër is niets bekend.

Anderson was een bekend gezicht in de dartswereld. Sinds 2012 was hij zeven keer aanwezig bij het PDC-WK, waarop hij tijdens de editie van 2019 zijn beste prestatie neerzette door de derde ronde te halen. In 2013 gooide hij een negendarter in Alexandra Palace, waardoor hij een van de negen darters is met een perfecte leg bij het WK.

Zijn grootste overwinning boekte Anderson in 2017, toen hij de Auckland Darts Masters op zijn naam schreef. De Australiër was in de finale toen nipt te sterk voor zijn landgenoot Corey Cadby.

Onder anderen Michael van Gerwen heeft gereageerd op het overlijden van Anderson. "Hij was een lieve man met wie het altijd leuk was", schrijft de drievoudig wereldkampioen op Twitter. "We hebben geweldige partijen tegen elkaar gespeeld. Hij was een fantastische speler en een sieraad voor Australië en het darts."

PDC-voorzitter Barry Hearn noemt Anderson "een populaire darter, die met zijn talent en toewijding een inspiratie was voor spelers over de hele wereld".

Eerder dit jaar leverde Anderson zijn Tourkaart bij de PDC in vanwege de geboorte van zijn tweede zoon. Hij koos ervoor bij zijn gezin in Australië te blijven wonen en voorlopig alleen in eigen land wedstrijden te gooien.