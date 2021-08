Michael van Gerwen en Raymond van Barneveld hebben dinsdag bij Players Championship 22 niet kunnen overtuigen. Van Gerwen strandde in Barnsley al in de eerste ronde, Van Barneveld ging in de derde ronde onderuit.

Van Gerwen bereikte maandag bij de openingsdag van de PDC Super Series 6 nog de achtste finales, waarin hij ondanks een gemiddelde van bijna 113 verloor van Daryl Gurney.

Bij die cijfers kwam de nummer drie van de wereldranglijst een dag later niet in de buurt. Hij moest in een Nederlands onderonsje in de eerste ronde verrassend zijn meerdere erkennen in Kevin Doets, de mondiale nummer 106: 4-6.

Doets verloor een ronde later van Van Barneveld, maar dat bleek voor de Hagenaar niet de opmaat te zijn voor een succesvol toernooi. Door een 6-2-nederlaag tegen Ryan Searle liep hij een plaats in de achtste finales mis.

Vincent van der Voort kwam van de zestien Nederlandse deelnemers het beste voor de dag. Hij schopte het tot de kwartfinales, waarin de Belg Dimitri Van den Bergh met 6-3 te sterk was.

Ook Martijn Kleermaker leverde een knappe prestatie door in de derde ronde met 6-2 van wereldkampioen Gerwyn Price te winnen. Een ronde later moest hij echter zelf het hoofd buigen voor Luke Woodhouse: 5-6.

Woensdag strijden de darters in Barnsley om de titel in Players Championship 23. De volgende wedstrijd in de lange reeks is pas half oktober.