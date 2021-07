Peter Wright heeft voor het eerst in zijn carrière de World Matchplay gewonnen. De Schot was in de finale in Blackpool met 18-9 te sterk voor titelverdediger Dimitri Van den Bergh.

De 51-jarige Wright schakelde zaterdag in een hoogstaande partij in de halve eindstrijd ook Michael van Gerwen al uit. Hij haalde toen een indrukwekkend gemiddelde van 110,66 per drie pijlen.

Een dag later liet 'Snakebite' tegen Van den Bergh opnieuw een hoog moyenne (105,90) noteren, al was het iets lager dan tegen Van Gerwen. Wel had hij in de finale meteen een break te pakken en liep hij uit naar een 8-2-voorsprong.

Van den Bergh kwam nog terug tot 12-8, maar daarna kon hij het zijn opponent niet meer lastig maken. Wright gunde de Belg nog één leg en besliste de partij met dubbel 9.

Wright stond in 2017 ook al in de eindstrijd van de World Matchplay, maar toen moest hij zijn meerdere erkennen in de inmiddels gestopte Phil Taylor.

Met zijn toernooizege in Blackpool veroverde Wright zijn eerste grote titel sinds vorig jaar november, toen hij de sterkste was op het EK. Begin 2020 werd hij ook voor het eerst wereldkampioen en later dat jaar triomfeerde hij eveneens op The Masters.