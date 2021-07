Michael van Gerwen baalde zaterdagavond als een stekker van zijn nederlaag in de halve finales van de World Matchplay, maar de Nederlander denkt dat hij het niet veel beter had kunnen doen tegen Peter Wright. De Schot noteerde een uitstekend gemiddelde van 110 en won met 17-10 in Blackpool.

"Op bepalende momenten heb ik het af laten weten en dat mag ik mezelf kwalijk nemen", zei Van Gerwen in gesprek met RTL 7. "Maar ik stond wel tegen een heel goede Wright te spelen. Hij gooide heel losjes, dat is zijn verdienste en daar moet je respect voor hebben. Dit is klote en rot, maar wat kan je er tegen doen?"

De 32-jarige Brabander kwam met 10-4 achter te staan, maar knokte zich terug en bracht het verschil in legs terug tot twee. Van Gerwen deed wat hij kon tegen de uitblinkende Wright, maar het was niet genoeg. 'Snakebite' veroverde vanaf 12-10 vijf legs op rij en plaatste zich op overtuigende wijze voor de finale.

"Wright gooide 110 gemiddeld en dat heeft hij ook nodig gehad om van mij te kunnen winnen", aldus Van Gerwen, die het zelf met een gemiddelde van 101 ook verdienstelijk deed. "Ik denk dat ik me er op sommige momenten doorheen kon vechten, maar het voelde alsof ik er een beetje achterna liep."

'Wright zegt elk jaar hoe goed hij wel niet is'

Tweevoudig World Matchplay-winnaar Van Gerwen deed het ondanks zijn uitschakeling beter dan de afgelopen drie edities, toen hij telkens in de eerste of tweede ronde strandde. Desondanks is de voormalige nummer één van de wereld streng voor zichzelf.

"Het kan mij niet snel genoeg gaan en ik geef altijd 100 procent. Het is klote dat het nu even niet lukt. Maar Wright heeft fantastisch gespeeld en dat heb ik hem na afloop ook gezegd", aldus Van Gerwen, die vindt dat zijn rivaal nu aan zijn stand verplicht is om het toernooi te winnen.

"Hij zegt elk jaar hoe goed hij wel niet is. Maar met alle respect, hij heeft nog steeds niet laten zien wat hij zou moeten laten zien op basis van zijn woorden. Volgens zijn woorden had hij al 36 keer wereldkampioen geweest moeten zijn en dat is niet zo."

Wright neemt het in de finale van de World Matchplay op tegen de Belg Dimitri Van Den Bergh, die zijn titel verdedigt in Blackpool. De eindstrijd begint om 21.40 uur.