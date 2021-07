Michael van Gerwen is er zaterdag niet in geslaagd om de finale van de World Matchplay te bereiken. De Brabander ging in een hoogstaande partij in Blackpool met 10-17 onderuit tegen een ijzersterk gooiende Peter Wright.

Van Gerwen begon matig aan de partij en werd in de vierde leg voor het eerst gebroken. Wright liep mede dankzij een finish van 121 uit naar 5-2, maar de Nederlander knokte zich vervolgens terug.

Bij een stand van 7-4 was Wright dicht bij een negendarter, maar miste hij de dubbel twaalf. Wel won 'Snakebite' met slechts 32 pijlen drie legs op rij en nam hij een 10-4-voorsprong.

Van Gerwen gaf zich echter niet gewonnen en vocht zich via onder meer een finish van 127 terug tot 11-9. De drievoudig wereldkampioen leek ook zijn laatste break achterstand ongedaan te maken, maar op dat moment gooide zijn opponent juist 149 uit.

Dat bleek de genadeklap voor Van Gerwen, want hij won daarna nog slechts één leg. Wright hield zijn hoge niveau vast en besliste de partij met dubbel twintig. De Schot liet een gemiddelde van liefst 110,66 per drie pijlen noteren, tegenover 101,55 voor 'Mighty Mike'.

Voor de appgebruikers: tik op de tweet om te bekijken hoe Peter Wright net geen negendarter weet te gooien.

Wright treft Van den Bergh in finale

Wright staat in de eindstrijd tegenover titelverdediger Dimitri Van den Bergh. De Belg was eerder op de avond met 17-9 te sterk voor de Pool Krzysztof Ratajski.

Voor Van Gerwen, die nog wacht op zijn eerste toernooizege van dit jaar, was het de eerste keer sinds 2017 dat hij in de halve finales van de World Matchplay stond. De nummer drie van de wereld won het toernooi in 2015 en 2016, maar bij de laatste drie edities sneuvelde hij telkens al in de eerste of tweede ronde.

Van Gerwen was na de eerste ronde al de enig overgebleven Nederlander in Blackpool. Vincent van der Voort, Dirk van Duijvenbode, Jermaine Wattimena en Danny Noppert verloren allen hun openingspartij.