Michael van Gerwen is trots dat hij er vrijdagavond in is geslaagd om ten koste van Nathan Aspinall de halve finales van de World Matchplay te bereiken. De Brabander verdedigde een vroege voorsprong met verve en zegevierde met 16-9 in Blackpool.

"Het was niet mijn beste wedstrijd, maar ik heb in ieder geval gewonnen", zegt een opgeluchte Van Gerwen op de site van de PDC. "Vorig jaar had ik in deze fase van het toernooi kunnen verliezen, maar mijn mindset is verbeterd en daardoor won ik nu wel."

De 32-jarige Brabander leek even een 5-2-voorsprong uit handen te geven - Aspinall kwam terug tot 5-4 - maar de Nederlander won vervolgens vier van de vijf legs die volgden. Van Gerwen gaf zijn ruime marge daarna niet meer uit handen en noteerde een gemiddelde van 94 per drie pijlen.

"We hadden het zwaar en het leek alsof we beiden iets te graag wilden, maar ik heb er het aan het einde het beste van gemaakt. Ik weet dat ik beter moet en dat er meer in de tank zit, maar het gaat mij nu alleen om de winst. Op dit moment ben ik heel blij dat me dat is gelukt", aldus Van Gerwen.

In de halve finales wacht tweevoudig winnaar Van Gerwen een krachtmeting met Peter Wright, die vrijdagavond afrekende met Michael Smith (16-7). Het andere duel voor een plek in de eindstrijd gaat tussen titelverdediger Dimitri Van den Bergh en Krzysztof Ratajski.

"Het wordt een geweldige strijd met Peter, want we zijn fenomenale spelers die niet van elkaar willen verliezen. We weten wat we waard zijn. Peter doet het goed dit toernooi, maar hij is mij nog niet tegengekomen", aldus Van Gerwen.