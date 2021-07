Michael van Gerwen heeft vrijdag de halve finales van de World Matchplay bereikt. De Brabander rekende bij de laatste acht in Blackpool af met Nathan Aspinall: 16-9.

Van Gerwen begon sterk aan de partij en had al in de derde leg een break voorsprong te pakken. Dankzij onder meer een finish van 110 liep hij uit naar 5-2, maar Aspinall raakte hierdoor niet van slag.

De Engelsman knokte zich mede door een fraaie finish van 130 terug tot 5-4, al wist hij zijn achterstand niet helemaal weg te werken. Van Gerwen had het na de pauze eventjes lastig, maar won vervolgens vier legs op rij en kwam met 11-5 voor.

Die voorsprong gaf de drievoudig wereldkampioen niet meer uit handen. Aspinall kwam nog terug tot 13-9, maar daarna was het gedaan met het verzet van de nummer elf van de wereld.

Van Gerwen treft Wright in halve eindstrijd

De 32-jarige Van Gerwen neemt het voor een plek in de eindstrijd op tegen Peter Wright. De Schot was eerder op de dag met 16-7 te sterk voor Michael Smith.

De andere halve finale gaat tussen Dimitri Van den Bergh en Krzysztof Ratajski. Van den Bergh, die in Winter Gardens zijn titel verdedigt, schakelde donderdag regerend wereldkampioen Gerwyn Price uit.

Voor Van Gerwen, die nog wacht op zijn eerste toernooizege van dit jaar, is het de eerste keer sinds 2017 dat hij in de halve finales van de World Matchplay staat. De nummer drie van de wereld won het toernooi in 2015 en 2016, maar bij de laatste drie edities sneuvelde hij telkens al in de eerste of tweede ronde.

Van Gerwen was na de eerste ronde al de enig overgebleven Nederlander in Blackpool. Vincent van der Voort, Dirk van Duijvenbode, Jermaine Wattimena en Danny Noppert verloren allen hun openingspartij.