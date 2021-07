Dimitri Van den Bergh ligt nog steeds op koers om voor het tweede jaar op rij de World Matchplay te winnen. De Belgische titelverdediger was donderdag in Blackpool in de kwartfinales veel te sterk voor wereldkampioen Gerwyn Price: 16-9.

De als achtste geplaatste Van den Bergh plaatste bij 2-2 de eerste break en liep daarna uit naar 6-2. Price kwam daarna langzaam wat beter in de wedstrijd en won vijf van de volgende zeven legs: 8-7.

Voor Van den Bergh was dat het signaal om nog een tandje bij te schakelen en bijna geen leg meer in te leveren. Bij 15-8 gunde hij de nummer één van de plaatsingslijst nog een leg, om daarna de klus vakkundig te klaren.

In de halve finale neemt Van den Bergh het op tegen Krzysztof Ratajski. De als dertiende geplaatste Pool had in een goed gevuld Winter Gardens geen kind aan de Engelse debutant Callan Rydz.

Van den Bergh won vorig jaar met de World Matchplay zijn eerste en tot dusver enige majortoernooi. In de finale was de 27-jarige 'Dreammaker' toen met 18-10 te sterk voor Gary Anderson.

De andere twee kwartfinales worden vrijdag gespeeld. Michael van Gerwen, de enige Nederlander die nog in het toernooi zit, neemt het dan op tegen Nathan Aspinall. Aan dezelfde kant van het schema treffen ook Peter Wright en Michael Smith elkaar.