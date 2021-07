Michael van Gerwen heeft de kwartfinales van de World Matchplay bereikt. De als derde geplaatste Nederlander won woensdag in Blackpool met 11-8 van de Engelsman Ian White.

Van Gerwen had het tot halverwege de partij lastig tegen zijn ongeplaatste tegenstander. Tot twee keer toe leverde hij een break voorsprong in, waardoor de stand na tien legs in balans was: 5-5.

Daarna schroefde de voormalig nummer één van de wereld zijn gemiddelde op en liep hij in snel tempo uit naar 10-6. Een game later liet hij twee matchdarts onbenut, waarna White toch nog even tegen begon te sputteren.

De nummer zeventien van de wereld pakte de volgende twee legs en kreeg zelfs een kans om op 10-9 te komen. Met een fraaie 121-finish zorgde Van Gerwen ervoor dat het zover niet kwam.

Van Gerwen neemt het in de kwartfinale op tegen Nathan Aspinall. De als elfde geplaatste Engelsman rekende in een spannend duel met 11-9 af met tweevoudig wereldkampioen Gary Anderson.

Voor de 32-jarige Brabander, die dit jaar nog wacht op zijn eerste toernooizege, is het de eerste keer sinds 2017 dat hij de laatste acht bij de World Matchplay bereikt. Bij de laatste drie edities sneuvelde de winnaar van 2015 en 2016 telkens al in de eerste of tweede ronde.

Bij het prestigieuze majortoernooi in Blackpool is Van Gerwen de enige overgebleven Nederlander. Vincent van der Voort, Dirk van Duijvenbode, Jermaine Wattimena en Danny Noppert sneuvelden al in de eerste ronde.