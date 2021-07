Gerwyn Price heeft dinsdag op overtuigende wijze de kwartfinales bereikt van de World Matchplay. De regerend wereldkampioen en nummer één van de wereld walste met 11-3 over Jonny Clayton heen. De als vijfde geplaatste Rob Cross werd verrassend uitgeschakeld.

Price begon uitstekend aan het Welshe onderonsje in Blackpool en won de eerste drie legs, maar daarna kwam Clayton sterk terug. De verrassende winnaar van de Premier League trok de stand gelijk: 3-3.

Een spannende partij leek in de maak, al dacht Price daar duidelijk anders over. Met uitstekend spel (een gemiddelde van 101 met drie pijlen en een uitgooipercentage van 68 procent) won hij acht legs op rij en daarmee de wedstrijd.

Price, die in de eerste ronde had gewonnen van de Nederlander Jermaine Wattimena, neemt het in de kwartfinale op tegen Dimitri Van den Bergh. De titelverdediger won in een hoogstaande partij met 11-8 van Dave Chisnall.

Cross werd in de tweede ronde verrassend uitgeschakeld. De Engelsman, in 2019 winnaar van het prestigieuze majortoernooi, ging met 11-8 pijnlijk onderuit tegen zijn landgenoot Callan Rydz.

Michael van Gerwen is de enige van vijf Nederlandse deelnemers die nog in het toernooi zit. De tweevoudig winnaar is in de tweede ronde gekoppeld aan de Engelsman Ian White.