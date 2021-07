Michael van Gerwen heeft maandag als enige Nederlander de tweede ronde van de prestigieuze World Matchplay bereikt. De drievoudig wereldkampioen worstelde in zijn openingspartij in het Engelse Blackpool tegen de Australiër Damon Heta, maar won met 10-7.

De 32-jarige Van Gerwen kwam voor tweeduizend fans in Winter Gardens nog goed uit de startblokken en leidde met 4-3, maar daarna verloor hij liefst drie legs op rij tegen de nummer 45 van de wereldranglijst. Uiteindelijk herpakte de Brabander zich en gingen liefst vijf achtereenvolgende punten zijn kant op, waarna hij pas op zijn zesde matchdart toesloeg.

Van Gerwen neemt het woensdag in de volgende ronde van de World Matchplay op tegen de achttien jaar oudere Ian White, die verrassend met 10-7 van Daryl Gurney won. Gurney reikte bij het afgelopen WK in Londen nog tot de kwartfinales.

Door zijn overwinning op Heta is Van Gerwen de enige overgebleven Nederlander op de World Matchplay. Eerder werden achtereenvolgens Vincent van der Voort, Dirk van Duijvenbode, Jermaine Wattimena en Danny Noppert uitgeschakeld.

Van Gerwen schreef de World Matchplay twee keer op zijn naam: in 2015 en 2016. Sindsdien kwam hij niet verder dan de kwartfinales (2017). Vorig jaar werd hij zelfs al in de tweede ronde van het toernooi uitgeschakeld door Simon Whitlock.

De World Matchplay is zaterdag begonnen in Winter Gardens in Blackpool, nadat het toernooi vorig jaar nog achter gesloten deuren werd gehouden in Milton Keynes. De finale staat komende zondag op het programma. De Belg Dimitri Van Den Bergh is de titelverdediger.