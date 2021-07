Danny Noppert is er zondag in de eerste ronde van de World Matchplay niet in geslaagd om te stunten tegen Peter Wright. De Fries ging in Blackpool hard onderuit tegen de oud-wereldkampioen: 2-10.

De dertigjarige Noppert trok de eerste leg nog naar zich toe, maar vervolgens liep Wright uit naar 6-1. De Nederlander pakte nog één leg, maar kon het tij niet meer keren.

Eerder op de dag werd ook James Wade uitgeschakeld. De nummer vier van de plaatsingslijst had weinig in te brengen tegen Luke Humphries: 3-10.

Zaterdag viel het doek voor Dirk van Duijvenbode, Vincent van der Voort en Jermaine Wattimena ook al in de eerste ronde. Van Duijvenbode verloor van Jonny Clayton (7-10), Van der Voort ging onderuit tegen Dave Chisnall (8-10) en Wattimena kon niet stunten tegen Gerwyn Price (4-10).

Door de uitschakeling van Noppert is Michael van Gerwen de enig overgebleven Nederlander. De drievoudig wereldkampioen, die de World Matchplay in wacht in de eerste ronde een ontmoeting met Damon Heta.

De World Matchplay keert dit jaar terug in Blackpool, nadat het PDC-toernooi vorig jaar vanwege de coronapandemie achter gesloten deuren in Milton Keynes werd afgewerkt. De Belg Dimitri Van Den Bergh, die in de eerste ronde met te sterk was voor Devon Petersen (10-5), verdedigt zijn titel.