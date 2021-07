Dirk van Duijvenbode, Vincent van der Voort en Jermaine Wattimena zijn zaterdag in de eerste ronde van de World Matchplay uitgeschakeld. Van Duijvenbode moest in het Engelse Blackpool zijn meerdere erkennen in Jonny Clayton (10-7), Van der Voort verloor nipt van Dave Chisnall (10-8) en Wattimena kon niet stunten tegen Gerwyn Price (10-4).

De 29-jarige Van Duijvenbode verloor direct zijn eerste leg tegen Clayton, maar knokte zich mede dankzij een fraaie 164-finish en een aantal 180'ers terug in de wedstrijd. Bij een stand van 5-5 liep Clayton alsnog weg bij de wisselvallige 'Aubergenius' door drie legs op rij te pakken en die marge verspeelde 'The Ferret' niet meer.

Met Clayton trof Van Duijvenbode een van de succesvolste darters dit jaar. De 45-jarige Welshman won in januari The Masters en schreef in mei de Premier League op zijn naam. Het waren pas de eerste PDC-titels uit zijn loopbaan.

Van Duijvenbode kende vorig jaar zijn definitieve doorbraak door onder meer de kwartfinales van het WK en de eindstrijd van de World Grand Prix te bereiken. De Katwijker schreef in april van dit jaar Players Championship 11 op zijn naam.

Van der Voort onderuit tegen Chisnall

Eerder op de dag wist ook Van der Voort de eerste ronde niet te overleven. De 45-jarige Nederlander ging tot 3-3 gelijk op met de vijf jaar jongere Chisnall, de nummer acht op de PDC Order of Merit. De Engelsman deed 'The Dutch Destroyer' vervolgens pijn met een 161-finish en liep daarna uit naar 5-3.

Bij een stand van 6-7 wist Van der Voort dan toch de leg van Chisnall te winnen, waarna nog eens twee breaks volgden en de spanning toenam. Van der Voort verloor bij een stand van 8-8 voor de vierde keer in de wedstrijd zijn eigen leg, waarna 'Chizzy' het karwei afmaakte door veertig uit te gooien.

Vorig jaar was Van der Voort nog de beste Nederlander op de World Matchplay door de kwartfinales te halen. De huidige nummer 27 van de wereld liep toen in een thriller tegen Glen Durrant een plek bij de laatste vier mis.

Ook Wattimena redt het niet in eerste ronde

Wattimena kwam als laatste in actie op zaterdag en moest de Nederlandse eer hooghouden, maar bleek niet opgewassen tegen wereldkampioen Price. 'The Machine Gun' begon wel sterk door de eerste twee legs te pakken, maar Price knokte zich snel terug en maakte het verschil door vanaf 6-4 geen leg meer te verliezen.

Het was voor Wattimena al een opsteker dat hij überhaupt mee mocht doen. De Nederlander, die dit jaar ruim 30 kilo is afgevallen, nam de plek in van Mensur Suljovic, die om "medische redenen" niet naar Engeland is afgereisd.

Nederland wordt op de World Matchplay nog vertegenwoordigd door Michael van Gerwen en Danny Noppert. Noppert speelt zondag tegen Peter Wright en Van Gerwen wacht maandag in de eerste ronde een duel met Damon Heta.

De World Matchplay keert dit jaar terug in Blackpool, nadat het PDC-toernooi vorig jaar vanwege de coronapandemie achter gesloten deuren in Milton Keynes werd afgewerkt. De Belg Dimitri Van Den Bergh verdedigt zijn titel.