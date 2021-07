Vincent van der Voort is er zaterdag niet in geslaagd de tweede ronde van de World Matchplay te bereiken. De Nederlander verloor in het Engelse Blackpool nipt van Dave Chisnall: 8-10.

De 45-jarige Van der Voort ging tot 3-3 gelijk op met de vijf jaar jongere Chisnall, de nummer acht op de PDC Order of Merit. De Engelsman deed 'The Dutch Destroyer' vervolgens pijn met een 161-finish en liep daarna uit naar 5-3.

Bij een stand van 6-7 wist Van der Voort dan toch de leg van Chisnall te winnen, waarna nog eens twee breaks volgden en de spanning toenam. Van der Voort verloor bij een stand van 8-8 voor de vierde keer in de wedstrijd zijn eigen leg, waarna 'Chizzy' het karwei afmaakte door veertig uit te gooien.

Vorig jaar was Van der Voort nog de beste Nederlander op de World Matchplay door de kwartfinales te halen. De huidige nummer 27 van de wereld liep toen in een thriller tegen Glen Durrant een plek bij de laatste vier mis.

Van Duijvenbode en Wattimena ook nog in actie

Naast Van der Voort wordt Nederland vertegenwoordigd door Michael van Gerwen, Dirk van Duijvenbode, Danny Noppert en Jermaine Wattimena. Wattimena is de vervanger van Mensur Suljovic, die om "medische redenen" niet naar Engeland is afgereisd.

Van Duijvenbode speelt zaterdagavond in de eerste ronde tegen Jonny Clayton en Wattimena treft wereldkampioen Gerwyn Price.

De World Matchplay keert dit jaar terug in Blackpool, nadat het PDC-toernooi vorig jaar vanwege de coronapandemie achter gesloten deuren in Milton Keynes werd afgewerkt. De Belg Dimitri Van Den Bergh verdedigt zijn titel.