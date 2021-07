Michael van Gerwen is er donderdag in Coventry niet in geslaagd om Players Championship 20 te winnen. De drievoudig wereldkampioen had in de finale weinig in te brengen tegen Peter Wright: 2-8.

De 32-jarige Van Gerwen had op weg naar de eindstrijd wel afgerekend met onder anderen Dave Chisnall (6-3) en Michael Smith (6-5). Met zijn finaleplek revancheerde hij zich voor zijn vroegtijdige uitschakeling op Players Championship 19, waar hij woensdag in zijn eerste partij verloor van Luke Woodhouse.

Wright zorgde donderdag ook voor de uitschakeling van twee andere Nederlanders: Martijn Kleermaker (6-5) en Danny Noppert (6-3).

Voor Raymond van Barneveld viel het doek in de derde ronde. De Hagenaar was niet opgewassen tegen Dimitri Van den Bergh: 1-6. Eerder had 'Barney' wel oud-wereldkampioen Rob Cross (6-2) verslagen.

Players Championship 20 was het laatste toernooi van de vijfde reeks van de PDC Super Series. Vanaf maandag werd er in Coventry dagelijks een toernooi gespeeld.

Van Gerwen gaat zich nu voorbereiden op het World Matchplay, dat van 17 tot en met 25 juli op het programma staat. Dat toernooi schreef de Brabander in 2015 en 2016 op zijn naam. Ook Noppert, Dirk van Duijvenbode en Vincent van der Voort doen mee in Blackpool.