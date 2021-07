Raymond van Barneveld en Michael van Gerwen zijn maandag bij Players Championship 17 gestrand in de kwartfinales. Van Barneveld verloor daarin van Stephen Bunting en Van Gerwen ging onderuit tegen wereldkampioen Gerwyn Price.

De 54-jarige Van Barneveld moest het in Cardiff met 6-2 afleggen tegen Bunting, die op het afgelopen WK nog verrassend de halve finales haalde. In de eerste ronde tegen Justin Pipe noteerde de Hagenaar met 115,73 zijn hoogste gemiddelde per drie pijlen ooit.

Met zijn kwartfinaleplaats leverde 'Barney' een van zijn beste prestaties sinds zijn comeback. Hij heeft nog een kans om zich te plaatsen voor het World Matchplay van later deze maand. Daarvoor is een plaats in de top zestien van de PDC ProTour Qualifiers nodig.

Van Gerwen leek tegen Price op weg naar de winst. Nadat hij op een 5-2-voorsprong was gekomen, wist de Brabander echter geen leg meer te winnen: 5-6. Van Gerwen wacht dit jaar nog op zijn eerste toernooizege.

Op weg naar de laatste acht had de voormalige nummer één van de wereld onder anderen zijn landgenoten Danny Noppert (6-5) en Martijn Kleermaker (6-3) verslagen. Maik Kuivenhoven en Vincent van der Voort sneuvelden in de achtste finales.

Players Championship 17 vormde de start van de vijfde reeks van de PDC Super Series. Tot en met donderdag wordt er dagelijks een toernooi gespeeld in Cardiff.