Dirk van Duijvenbode is donderdag in de halve finales van Players Championship 16 uitgeschakeld. De Katwijker moest in Milton Keynes zijn meerdere erkennen in de Engelsman Luke Humphries: 3-7.

Van Duijvenbode herstelde zich nog wel na een tegenvallende start en knokte zich naar een 3-2-voorsprong door drie legs op rij te winnen. Humphries was echter effectiever op de dubbels en gaf daarna geen leg meer uit handen.

In de aanloop naar de halve finales had Van Duijvenbode afgerekend met Jake Jones (6-1), Ryan de Vreede (6-4), Luke Woodhouse (6-5), Jonny Clayton (6-2) en regerend wereldkampioen Gerwyn Price (6-3).

Eind april won Van Duijvenbode Players Championship 11 in het Duitse Niedernhausen en veroverde hij de eerste PDC-titel uit zijn loopbaan. 'Aubergenius' was een dag later ook dicht bij de titel op Players Championship 12, maar hij verloor de finale van Dimitri Van den Bergh.

De finale van Players Championship 16 werd uiteindelijk gewonnen door de Schot Peter Wright, die met 8-4 te sterk was voor Humphries. Vincent van der Voort, na Van Duijvenbode de Nederlander die het best presteerde in Milton Keynes, strandde in de achtste finales door een nederlaag tegen Price.

Michael van Gerwen kwam donderdag niet in actie op de laatste Players Championship van deze week. De Brabander boekte dinsdag zijn beste resultaat in de afgelopen dagen door de finale van Players Championship 14 te bereiken, maar hij dolf daarin het onderspit tegen José de Sousa.