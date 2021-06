Michael van Gerwen is woensdag uitgeschakeld in de vierde ronde van Players Championship 15. De Brabander liet zich verrassen door Rob Cross.

Van Gerwen nam bij 2-2 nog wel een break voorsprong, maar daarna ging het alsnog mis. Cross brak meteen terug en pakte bij een 3-4-achterstand drie legs op rij, waarmee hij de knappe zege veiligstelde.

Eerder had Van Gerwen nog wel gewonnen van Lee Evans (6-4), Alan Tabern (6-2) en Ryan Joyce (6-5). De vierderondeplaats is zijn slechtste resultaat van deze week, want maandag haalde hij de halve finales en dinsdag zelfs de finale.

Van Gerwen verloor in de eindstrijd van José de Sousa - daardoor bleef hij zonder titel in 2021 - en die veroverde ook woensdag de eindzege. De Portugees was dit keer met 8-7 te sterk voor Ryan Searle.

Ook Van der Voort reikt tot laatste zestien

Naast Van Gerwen reikte woensdag ook Vincent van der Voort tot de laatste zestien. De Noord-Hollander was niet opgewassen tegen Jonny Clayton (3-6), die op zijn beurt in de kwartfinales onderuitging tegen De Sousa in een herhaling van de Premier League-finale, toen Clayton zegevierde.

Raymond van Barneveld strandde in de tweede ronde. De Zuid-Hollander moest in een Nederlands onderonsje zijn meerdere erkennen in Maik Kuivenhoven (5-6). Hij had nog wel Jamie Hughes verslagen (6-1). Dinsdag kwam hij tot de derde ronde en woensdag tot de tweede ronde.

Donderdag staat er nog een Players Championship op het programma in Milton Keynes. Het volgende blok Players Championships is van 5 tot en met 8 juli in Coventry en daarna wordt van 17 tot en met 25 juli de World Matchplay afgewerkt in Blackpool.