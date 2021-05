Jonny Clayton kan bijna niet geloven dat hij vrijdagavond de Premier League Darts op zijn naam heeft geschreven. De Welshman veroverde in het Engelse Milton Keynes pas de tweede individuele PDC-titel uit zijn loopbaan.

"Ik heb Wales op de kaart gezet", zei een emotionele Clayton vlak na zijn overtuigende overwinning op José de Sousa in de finale (11-5). "Het is zo bizar om hier te zijn en om dit toernooi te winnen. We mogen onszelf gelukkig prijzen dat we in actie konden komen in wat voor ons allemaal een heel moeilijke tijd is geweest."

De 46-jarige Clayton was de enige Premier League-deelnemer van buiten de top zestien van de wereldranglijst. 'The Ferret' won eind 2020 met landgenoot Gerwyn Price de World Cup of Darts en gaf dat succes begin dit jaar een vervolg door de Masters te winnen, waarna hij een uitnodiging kreeg voor de Premier League.

Dankzij een zege op de Belg Dimitri Van den Bergh bereikte Clayton donderdagavond ternauwernood de play-offs, waarin hij de nodige indruk maakte. Eerst schakelde hij vijfvoudig Premier League-winnaar Michael van Gerwen uit (10-8) en in de finale maakte Clayton korte metten met De Sousa, die in de halve finales te sterk was voor Nathan Aspinall.

Jonny Clayton wist als eerste Welshman de Premier League te winnen. Foto: Getty Images

Clayton had zelf ook niet verwacht dat hij de Premier League dit jaar zou gaan winnen. De Brit is de eerste speler die zich als nummer vier voor de play-offs weet te plaatsen én het PDC-toernooi vervolgens op zijn naam weet te schrijven.

"Er zal een kleine 'Ferret' op de poster van volgend jaar staan", verwees Clayton op zijn persconferentie naar zijn bijnaam. "Alles liep goed bij mij vrijdagavond. Om als eerste Welshman deze trofee omhoog te mogen houden, is echt waanzinnig."

"Eerst was de World Cup de grootste prijs die ik ooit had gewonnen in het darts. Dat was een boost voor mijn vertrouwen. Dat de fans nu mijn naam scandeerden, terwijl die eer normaal gesproken naar Van Gerwen, Gary Anderson of Peter Wright gaat, is geweldig en zal ik me altijd blijven herinneren."

Clayton zorgde er met zijn titel voor dat er nu zeven verschillende Premier League-winnaars zijn. Phil Taylor (zes titels), Van Gerwen (vijf), Anderson (twee), Raymond van Barneveld, James Wade en Glen Durrant (allen één) gingen hem voor.