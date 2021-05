Michael van Gerwen is bijzonder teleurgesteld na zijn nederlaag tegen Jonny Clayton in de play-offs van de Premier League Darts. De Brabander ging vrijdag in de halve finales met 8-10 onderuit tegen de latere eindwinnaar.

"Ik kan dit alleen mezelf verwijten", baalde Van Gerwen bij RTL 7. "Het was nog niet constant genoeg en daar baal ik ontzettend van. Hij deed me pijn op de momenten dat het moest en daar ben ik goed ziek van."

De drievoudig wereldkampioen en Clayton waren behoorlijk aan elkaar gewaagd in Milton Keynes. Bij de eerste pauze leidde de Welshman met 6-4, maar na de onderbreking verloor hij drie legs op rij. Tot 8-8 ging de strijd vervolgens gelijk op, maar daarna ging het mis voor de Nederlander.

"Ik moet hem dat vertrouwen niet geven", concludeerde hij. "Hij had het moeilijk en toen moest ik toeslaan. Dat heb ik een beetje nagelaten en dan moet ik deze op mijn kin nemen."

Jonny Clayton kroonde zich tot eindwinnaar van de Premier League. Jonny Clayton kroonde zich tot eindwinnaar van de Premier League. Foto: Getty Images

'Ik had zo veel meer van mezelf verwacht'

Van Gerwen sloot de reguliere fase donderdag nog af als nummer één. "Ik voelde me heel prettig, maar misschien wilde ik net iets te graag winnen. Ik had zo veel meer van mezelf verwacht, ook al is hij in de vorm van zijn leven. Maar helaas is het er niet uit gekomen. Het is doodzonde."

Door de nederlaag wacht Van Gerwen nog op zijn eerste eindzege van dit jaar op een groot toernooi. Eerder strandde hij in de halve finales van het UK Open en werd hij op The Masters al in de tweede ronde uitgeschakeld, eveneens door Clayton.

"Het is zuur. Ik weet dat er nog veel werk te doen is, maar ik ben in elk geval wel op de juiste weg", besloot Van Gerwen, die de Premier League in 2013, 2016, 2017, 2018 en 2019 op zijn naam schreef.

Clayton rekende later op de avond in de finale af met José de Sousa: 11-5. 'The Ferret' was eerder dit jaar ook al de sterkste op The Masters.