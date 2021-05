Michael van Gerwen is er vrijdag niet in geslaagd om de finale van de Premier League Darts te bereiken. De Brabander verloor in de halve eindstrijd in Milton Keynes met 8-10 van Jonny Clayton, die er ook met de eindzege vandoor ging.

De 32-jarige Van Gerwen en de veertien jaar oudere Clayton begonnen uitstekend aan de partij met finishes van respectievelijk 108 en 127. In de vijfde leg zorgde de Welshman voor de eerste break van de partij, maar zijn opponent herstelde het evenwicht meteen.

Nadat Clayton opnieuw had gebroken, trok Van Gerwen de stand op indrukwekkende wijze weer gelijk door 140 uit te gooien. De drievoudig wereldkampioen verloor echter de volgende twee legs, waardoor hij met een 4-6-achterstand de eerste pauze inging.

Na de onderbreking herpakte Van Gerwen zich en won hij drie legs op rij. Vervolgens ging de strijd gelijk op, totdat de Nederlander bij een stand van 8-8 zijn eigen leg verloor. Clayton gaf die voorsprong niet meer uit handen en besliste de partij met een finish van 121.

Van Gerwen liet een gemiddelde van 101,97 per drie pijlen noteren, tegenover 103,25 voor Clayton. Op de dubbels kwam hij tot een net iets lager percentage dan 'The Ferret': 57,14 om 62,5 procent.

Clayton klopt De Sousa in finale

In de finale was Clayton later op de avond met 11-5 te sterk voor José de Sousa, die in de andere halve finale in een thriller had afgerekend met Nathan Aspinall: 10-9. Clayton is de opvolger van Glen Durrant, die dit seizoen zonder punten al na de eerste fase strandde.

In de reguliere fase eindigde Van Gerwen na zestien speelrondes nog als eerste. Daarmee verdiende hij een bonus van 25.000 Britse pond (bijna 29.000 euro).

Van Gerwen hoopte de Premier League voor de zesde keer te winnen, na eerder succes in 2013, 2016, 2017, 2018 en 2019. Vorig jaar slaagde hij er voor het eerst in zijn loopbaan niet in om de play-offs te bereiken.