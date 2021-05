Michael van Gerwen gaat als nummer één van de reguliere fase naar de play-offs van de Premier League. De Nederlandse darter verdient daarmee een bonus van 25.000 pond (bijna 29.000 euro).

Van Gerwen kan met een uitstekend gevoel naar de halve finales van vrijdag, want hij boekte donderdag zijn derde zege op rij. De Brabander was in Milton Keynes met 8-6 te sterk voor Peter Wright. Hij eindigt de reguliere fase met 23 punten uit zestien duels.

'Mighty Mike' noteerde tegen Wright een gemiddelde van boven de 100 punten per drie pijlen (101,12), terwijl zijn finishpercentage (47) ook prima was.

Van Gerwen neemt het in de halve eindstrijd op tegen Dimitri Van den Bergh of Jonny Clayton. Zij maken in de laatste partij van de reguliere fase uit wie als vierde eindigt en het laatste ticket voor de play-offs krijgt. Clayton staat er iets beter voor en heeft aan een gelijkspel genoeg. Van den Bergh moet winnen.

Uitslagen speelronde 16 Premier League Gary Anderson-James Wade: 6-8

Nathan Aspinall-José de Sousa: 3-8

Peter Wright-Michael van Gerwen: 6-8

Dimitri Van den Bergh-Jonny Clayton

Aspinall verliest voorproefje van halve finale

Van Gerwen was voor zijn laatste partij in de reguliere fase al zeker van de eerste plek in de eindstand. Nathan Aspinall moest in de zestiende speelronde winnen om nog aanspraak te maken op de koppositie, maar de Engelsman verloor van José de Sousa: 3-8.

De Portugees maakte indruk door in de eerste leg 120 uit te gooien met drie keer dubbel twintig op rij en kwam uit op een prima gemiddelde van 103,25 per drie pijlen.

De Sousa eindigt de reguliere fase op de tweede plek. Hij neemt het vrijdag in de halve finales wederom op tegen Aspinall, die naar de derde plaats zakte.

James Wade won in de eerste partij van de avond met 6-8 van Gary Anderson. Beide darters waren al kansloos voor een plek in de halve finales.