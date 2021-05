Michael van Gerwen lijkt de reguliere fase van de Premier League af te sluiten als koploper. De Nederlander won woensdag in Milton Keynes ook van José de Sousa en heeft daardoor donderdag in de laatste speelronde aan een gelijkspel genoeg om als nummer één de halve finales in te gaan.

Daardoor gloort er een bonus van 25.000 pond (bijna 29.000 euro) voor de 32-jarige Brabander, die zich dinsdag dankzij een overwinning op Gary Anderson al verzekerd had van de play-offs om de Premier League-titel. De finaleronde staat vrijdag op het programma in de Marshall Arena.

Van Gerwen en De Sousa hielden elkaar lang in evenwicht, totdat de Nederlander in de negende leg toesloeg. Hij brak de Portugees voor 4-5 en liep zelfs uit naar 4-7. De Sousa poetste één break weg en had zelfs de kans om op 7-7 te komen, maar hij miste de dubbel 20. Van Gerwen faalde niet op tops en boekte zo zijn tweede zege op rij.

In Milton Keynes is Van Gerwen uit op revanche. Vorig jaar liep de vijfvoudig winnaar voor het eerst in zijn loopbaan de eindronde van de competitie mis. Begin dit jaar ging de drievoudig wereldkampioen tegen Dave Chisnall ook kansloos onderuit in de kwartfinales van het WK.

Uitslagen speelronde 15 Premier League Jonny Clayton-Peter Wright 5-8

James Wade-Dimitri Van den Bergh 7-7

Gary Anderson-Nathan Aspinall 7-7

José de Sousa-Michael van Gerwen 6-8

Debutant De Sousa naar halve finales

Ondanks de nederlaag tegen Van Gerwen plaatste debutant De Sousa zich voor de halve finales, omdat nummer vijf Dimitri Van den Bergh niet verder kwam dan een remise tegen James Wade. De beste vier spelers plaatsen zich voor de play-offs.

Aspinall speelde verrassend gelijk tegen hekkensluiter Gary Anderson en moet daardoor donderdag op de slotdag van de reguliere competitie ruim winnen van De Sousa om de koppositie van Van Gerwen te kunnen bedreigen. Bij een gelijke stand is het legsaldo doorslaggevend. Van Gerwen heeft een beter saldo (+22 om +20) en treft donderdag Peter Wright.

Wright is ondanks zijn overwinning op Jonny Clayton al uitgeschakeld in de Premier League. Van den Bergh en Clayton spelen donderdag tegen elkaar, waardoor één van de twee sowieso boven de WK-winnaar van 2020 eindigt.