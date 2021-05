Michael van Gerwen zat vol zelfverwijten na de kansloze nederlaag tegen Nathan Aspinall bij de hervatting van de Premier League. De Brabander verloor maandag met 8-3 van de Engelsman en raakte daarmee ook zijn koppositie kwijt.

"Ik was van alles aan het proberen, maar het lukte en wilde niet", zei Van Gerwen na afloop tegen RTL 7. "Het was een beetje onwennig met het publiek erbij. Dat speelt allemaal mee. Het ging niet vanzelf en dat mag ik alleen mezelf kwalijk nemen."

"Hij speelde helemaal niet zo denderend aan het begin van de wedstrijd, maar ik kon niet eens bij hem aanhaken", vervolgde Van Gerwen, die al snel met 3-0 achter kwam. "Dat mag je alleen jezelf verwijten. Op een gegeven moment begon hij lekker te gooien en dat had alles te maken met het feit dat ik hem zelfvertrouwen gaf."

Bij de Premier League was maandag voor het eerst sinds de openingsdag van het WK op 15 december publiek welkom. De duizend aanwezige fans in Milton Keynes moedigden vooral de Engelsman Aspinall aan, maar Van Gerwen zat daar na afloop niet mee.

Michael van Gerwen ging maandag kansloos onderuit tegen Nathan Aspinall. Michael van Gerwen ging maandag kansloos onderuit tegen Nathan Aspinall. Foto: ANP

'Lig niet wakker van fans'

"Dat is toch logisch voor iemand die uit Engeland komt?", aldus Van Gerwen. "Ik had dat wel een beetje verwacht, al viel het reuze mee voor een thuiswedstrijd. Als ik in Ahoy speel, krijgen ze het ene na het andere zangconcert over zich heen. Dat hoort erbij. Ik lig daar ook helemaal niet wakker van."

Na zijn snelle achterstand kwam Van Gerwen nog wel terug tot 3-1 en 5-2, maar daar bleef het ook bij voor de Brabander. "Het was hard werken", zei hij daarvoor. In sommige legs lukte het wel, maar ik liet vervolgens na om een goede score weg te zetten. Dat mag de komende dagen niet gebeuren."

Van Gerwen vervolgt dinsdag zijn jacht op een ticket voor de play-offs met een partij tegen tweevoudig wereldkampioen Gary Anderson. In theorie kan hij bij een overwinning zeker zijn van de eindronde, die vrijdag wordt gespeeld. Nummer vijf Dimitri Van den Bergh moet dan wel verliezen van Peter Wright. De beste vier spelers plaatsen zich voor de play-offs.