Michael van Gerwen is maandag de koppositie in de Premier League kwijtgeraakt aan Nathan Aspinall. De Brabander verloor in een onderlinge partij met de Engelsman kansloos met 8-3 en is op legsaldo voorbijgestreefd.

De 32-jarige Van Gerwen kwam dramatisch uit de startblokken in de Marshall Arena en kon een snelle 3-0-achterstand niet meer goedmaken. De drievoudig wereldkampioen kwam nog terug tot 3-1, maar daarna nam Aspinall weer een marge van drie met een fenomenale finish van 120.

Van Gerwen verzuimde daarop een finish van 40 uit te gooien, waarna Aspinall zelfs op 5-1 kwam. Met finishes van 122 en 110 dichtte de Nederlander het gat nog tot twee legs, maar opnieuw was de Engelsman dodelijk op de dubbels en liep hij uit naar 8-3.

Door de kansloze nederlaag moet Van Gerwen nog alles in het werk stellen om de play-offs van de Premier League te bereiken, die vrijdag op het programma staan en waarvoor de beste vier spelers zich plaatsen. Vorig jaar liep de vijfvoudig winnaar voor het eerst in zijn loopbaan de eindronde van de competitie mis. Tot vrijdag staat er elke dag één speelronde op het programma in Milton Keynes.

In de Marshall Arena is voor het eerst dit jaar publiek welkom. Per dag gaat het om zo'n duizend fans. De laatste keer dat er publiek werd toegelaten bij een dartstoernooi was op de openingsavond van het WK op 15 december. De daaropvolgende dag ging Londen in lockdown, waardoor het restant zonder fans afgewerkt moest worden.

Stand Premier League 1. Nathan Aspinall 13-17 (+20)

2. Michael van Gerwen 13-17 (+16)

3. José de Sousa 13-16 (+14)

4. Jonny Clayton 13-16 (+11)

5. Dimitri Van den Bergh 13-15 (+5)

6. Gary Anderson 13-15 (-8)

7. James Wade 12-11 (-1)

8. Peter Wright 12-9 (-16)

Anderson dreigt halve finales te missen

Op dezelfde avond maakte Jonny Clayton gehakt van Gary Anderson. De nummer zeventien van de wereldranglijst was met 8-1 te sterk voor de tweevoudig wereldkampioen, die daardoor de play-offs mis dreigt te lopen. Vorig jaar stond de Schot nog in de halve finales van de Premier League.

Debutant José de Sousa blijft verrassen in de Premier League door bij de hervatting ook te winnen van de Belg Dimitri Van den Bergh: 8-6. De Sousa, die al vijf wedstrijden op rij niet verloor in de competitie, staat nu derde op de ranglijst.

James Wade en Peter Wright sluiten de dertiende speelronde in de Premier League maandagavond af. Wright, de wereldkampioen van vorig jaar, moet winnen om zicht te houden op de play-offs, al is hij dan nog afhankelijk van de concurrentie.