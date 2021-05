Michael van Gerwen heeft vrijdag de koppositie in de Premier League veroverd. De Nederlander was na een indrukwekkend optreden met 8-3 te sterk voor James Wade en zag Nathan Aspinall verliezen van Jonny Clayton.

De 32-jarige Van Gerwen mocht tegen Wade beginnen met gooien, nam in de beginfase steeds een voorsprong van een leg en drukte bij een stand van 3-2 het gaspedaal in. De Brabander brak Wade twee keer op rij en kwam op een 7-2-voorsprong.

Wade pakte daarna nog wel een leg, maar kon niet voorkomen dat Van Gerwen de overwinning een leg later alsnog over de streep trok. De Engelsman noteerde met 110,28 wel een hoger gemiddelde per drie pijlen dan Van Gerwen (107,44), maar de drievoudig wereldkampioen was ijzersterk op de dubbels: 66,67 procent (acht uit twaalf).

Van Gerwen zag later op de avond dat Aspinall, die voor deze speelronde aan de leiding ging, met 6-8 verloor van Clayton. De vijfvoudig Premier League-winnaar heeft nu een voorsprong van twee punten op Aspinall en Dimitri Van den Bergh, die met 4-8 onderuitging tegen Gary Anderson. Peter Wright kreeg een pak slaag van debutant José de Sousa: 1-8.

In de volgende speelronde, op 24 mei, speelt koploper Van Gerwen tegen nummer twee Aspinall. Van den Bergh (derde) neemt het dan op tegen De Sousa (vierde). Verder staan Wade-Wright en Anderson-Clayton op het programma.

De top vier van de Premier League plaatst zich voor de play-offs op 28 mei. Van Gerwen jaagt op zijn zesde titel in de Premier League en daarmee een evenaring van het record van Phil Taylor. Bij de laatste vier speelrondes - vanaf 24 mei - zijn er dagelijks duizend fans welkom. Het restant wordt volledig afgewerkt in Milton Keynes.