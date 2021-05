Michael van Gerwen heeft donderdag de gedeelde koppositie veroverd in de Premier League Darts. De Brabander won tijdens de elfde speelronde in het Engelse Milton Keynes zonder te overtuigen met 8-5 van Jonny Clayton.

Van Gerwen kwam alleen in de openingsfase in de problemen. Hij werd bij 1-1 gebroken, maar brak meteen terug met een fraaie 117-finish. Hij verspeelde vervolgens zelf een break voorsprong (van 4-2 naar 4-4), maar sloeg direct weer een gaatje (7-4) en gaf dat niet meer uit handen.

De nummer drie van de wereld noteerde met 95,83 punten geen geweldig gemiddelde. Woensdag maakte hij nog wel een verpletterende indruk met een gemiddelde van 109,96 in zijn 8-3-zege op Dimitri Van den Bergh.

Van Gerwen nam wel revanche op Clayton. Hij verloor tijdens de negende speelronde nog kansloos met 3-7 van de Welshman, die hem eerder dit jaar ook al pijn deed in onder meer de tweede ronde op The Masters.

Van Gerwen alleen door legsaldo achter Aspinall

Van Gerwen kwam door de overwinning van donderdag in punten gelijk met koploper Nathan Aspinall, die nog wel een beter legsaldo heeft. De Engelsman ging met 6-8 onderuit tegen Van den Bergh, die net als Aspinall en Van Gerwen op vijftien punten staat.

Aspinall, Van Gerwen en Van den Bergh hebben een gat van drie punten geslagen met de gedeelde nummers vier Clayton en José de Sousa, die genoegen moest nemen met een 7-7-gelijkspel tegen James Wade. Onderin was Gary Anderson met 8-3 te sterk voor Peter Wright.

De top vier plaatst zich voor de play-offs op 28 mei. Tot die tijd staan er nog vijf reguliere speelrondes op het programma. Vrijdag wordt er nog zonder publiek gespeeld en bij de laatste vier speelrondes vanaf 24 mei zijn er dagelijks duizend fans welkom. Het restant wordt volledig afgewerkt in Milton Keynes.

Van Gerwen jaagt op zijn zesde titel in de Premier League en daarmee een evenaring van het record van dartslegende Phil Taylor. Hij veroverde in 2013 en van 2016 tot en met 2019 de trofee, maar haalde vorig jaar voor het eerst in zijn carrière niet de play-offs.