Dirk van Duijvenbode heeft maandag zijn eerste PDC-titel in zijn carrière veroverd. De revelatie van vorig seizoen pakte de eindzege op Players Championship 11 in het Duitse Niedernhausen door in een Nederlandse finale te winnen van Martijn Kleermaker: 8-6.

Van Duijvenbode en Kleermaker, de nummers 30 en 63 van de wereld, maakten er geen hoogstaande maar wel spannende wedstrijd van. Van Duijvenbode had telkens het initiatief. Hij kwam meteen op een 2-0-voorsprong en bleef daarna vrijwel continu aan de leiding.

Kleermaker bracht de stand wel een paar keer in evenwicht, mede dankzij een fraaie 140-finish bij 5-6, maar hij liet zich in de daaropvolgende leg opnieuw breken. Vervolgens klaarde Van Duijvenbode de klus en verzekerde hij zich van de cheque van 10.000 Britse pond (ruim 11.500 euro).

De 28-jarige Van Duijvenbode stond vorig jaar oktober bij de World Grand Prix - nederlaag tegen Gerwyn Price - al wel een keer eerder in een finale van een PDC-toernooi. De dertigjarige Kleermaker debuteerde maandag in de eindstrijd en haalde zelfs nog nooit de halve finales.

Van Duijvenbode was op weg naar de finale te sterk voor achtereenvolgens David Evans (6-3), Jelle Klaasen (6-2 met een gemiddelde van 105 punten per drie pijlen), Jeff Smith (6-4), Krzysztof Ratajski (6-4), Scott Mitchell (6-4) en Andy Boulton (7-5).

Kleermaker rekende af met John Henderson (6-3), Gabriel Clemens (6-5), Luc Peters (6-4), Michael Smith (6-3), Ritchie Edhouse (6-5) en Brendan Dolan (7-5). Smith greep zondag nog de titel op Players Championship 10.

Voor de appgebruikers: tik op de tweet om te bekijken hoe Dirk van Duijvenbode van Martijn Kleermaker won.

Van Gerwen weer niet verder dan tweede ronde

Michael van Gerwen kreeg maandag een nieuwe tegenvaller te verwerken. De drievoudig wereldkampioen wist voor de derde dag op rij niet door te dringen tot de derde ronde. Hij leed dit keer in de tweede ronde een pijnlijke nederlaag tegen landgenoot Gino Vos (1-6).

Van Gerwen versloeg in de eerste ronde nog wel Gary Blades (6-4), maar moest daarna zijn meerdere erkennen in Vos, de nummer 110 van de wereld. Zaterdag en zondag ging hij in de eerste ronde tegen Josh Payne (60) en in de tweede ronde tegen William Borland (80) ook al onderuit tegen laagvliegers.

Het tekent het wisselvallige seizoen van Van Gerwen. Hij veroverde nog geen enkele titel en is vooral zoekende naar de juiste pijlen. Wel bereikte hij de halve finales op het UK Open en maakt hij nog volop kans op zijn zesde eindzege in de Premier League Darts.

Raymond van Barneveld trok zich maandag terug voorafgaand aan zijn tweederondepartij tegen Ratajski. De vijfvoudig wereldkampioen voelde zich niet lekker. Zijn manager Ben de Kok liet weten dat Van Barneveld grieperig is en dat hij huiswaarts is gekeerd.

Van Barneveld doet dinsdag dus niet mee aan de laatste Players Championship in Niedernhausen. Hij hoeft voorlopig niet in actie te komen. Vanaf 5 mei wordt eerst een vervolg gegeven aan de Premier League in het Engelse Milton Keynes. Van Gerwen is daarin de enige Nederlandse deelnemer.