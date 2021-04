Raymond van Barneveld heeft zich maandag teruggetrokken voorafgaand aan zijn tweederondepartij op Players Championship 11 in het Duitse Niedernhausen. De vijfvoudig wereldkampioen voelde zich niet lekker.

Het is niet bekend wat Van Barneveld mankeert. Vorige maand raakte hij onwel tijdens Players Championship 8. Hij moest toen worden geholpen door ambulancepersoneel, maar achteraf viel de situatie mee en had zijn flauwte waarschijnlijk te maken met stress.

Van Barneveld won maandag in de eerste ronde nog overtuigend van Steve Brown (6-1 met een gemiddelde van 101 punten per drie pijlen). Hij zou het in de tweede ronde opnemen tegen Krzysztof Ratajski, die door het afhaken van Van Barneveld een bye kreeg.

De 53-jarige Hagenaar boekte zondag met een kwartfinaleplaats op Players Championship 10 zijn op een-na-beste resultaat sinds zijn rentree als professioneel darter in februari. Hij veroverde de titel op Players Championship 3.

Verder beleeft Van Barneveld vooralsnog een zeer wisselvallige comeback. Hij kwam in negen van de elf Players Championships niet voorbij de tweede ronde en werd op zijn tot dusver enige major, het UK Open, meteen uitgeschakeld in de tweede ronde.

Van Gerwen weer niet verder dan tweede ronde

Michael van Gerwen kreeg maandag een nieuwe tegenvaller te verwerken. De drievoudig wereldkampioen wist voor de derde dag op rij niet door te dringen tot de derde ronde. Hij leed dit keer in de tweede ronde een pijnlijke nederlaag tegen landgenoot Gino Vos (1-6).

Van Gerwen versloeg in de eerste ronde nog wel Gary Blades (6-4), maar moest daarna zijn meerdere erkennen in Vos, de nummer 110 van de wereld. Zaterdag en zondag ging hij in de eerste ronde tegen Josh Payne (60) en in de tweede ronde tegen William Borland (80) ook al onderuit tegen laagvliegers.

Dinsdag staat nog één Players Championship op het programma, waarna op 5 mei een vervolg wordt gegeven aan de Premier League.