Raymond van Barneveld heeft zondag zijn op een na beste resultaat geboekt sinds zijn rentree als professioneel darter. De vijfvoudig wereldkampioen bereikte op Players Championship 10 in het Duitse Niedernhausen de kwartfinales.

Van Barneveld verloor met 2-6 van Aaron Beeney. Hij won in de vierde ronde knap met 6-5 van Nathan Aspinall, die halverwege aan kop gaat in de Premier League Darts. Daarvoor versloeg hij achtereenvolgens Martijn Kleermaker (6-1), Jamie Hughes (6-5 met een gemiddelde van 102 punten) en Brendan Dolan (6-5).

De 53-jarige Hagenaar zette zodoende zijn beste prestatie neer na het veroveren van de titel op Players Championship 3. Hij beleeft verder vooralsnog een zeer wisselvallige comeback. Zo werd hij op zijn enige major tot dusver, het UK Open, al meteen in de tweede ronde uitgeschakeld.

Van Barneveld speelde zaterdag op Players Championship 9, waarop hij strandde in de eerste ronde tegen Ryan Meikle, zijn eerste toernooi sinds zijn flauwte vorige maand op Players Championship 8. Hij moest toen worden geholpen door ambulancepersoneel, maar achteraf viel de situatie mee.

Van Gerwen opnieuw vroeg klaar

Michael van Gerwen beleeft vooralsnog weinig plezier aan de Players Championships in Niedernhausen. Hij verloor zaterdag in de eerste ronde van Josh Payne en ging zondag in de tweede ronde met 2-6 onderuit tegen William Borland, die een gemiddelde van 104 noteerde.

Van Gerwen was in de eerste ronde nog wel met 6-2 te sterk voor Lorenzo Pronk. Met Borland moest hij zijn meerdere erkennen in de nummer tachtig van de wereld en voor Payne gold dat al voor de nummer zestig van de wereld. Het tekent het moeizame seizoen van Van Gerwen, die nog geen toernooi wist te winnen.

Berry van Peer was de best presterende Nederlander op Players Championship 10. De nummer 128 van de wereld haalde mede dankzij een zege op Dave Chisnall voor het eerst in zijn carrière de halve finales van een Players Championship. Hij was niet opgewassen tegen Ross Smith (2-7).

Ross Smith moest op zijn beurt in de finale buigen voor Michael Smith (5-8), die daarmee zijn veertiende PDC-titel en zijn eerste van dit jaar pakte. Maandag en dinsdag staat er ook nog een Players Championship op het programma, waarna er op 5 mei een vervolg wordt gegeven aan de Premier League.