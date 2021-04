Raymond van Barneveld heeft zijn rentree zaterdag niet kunnen opluisteren met een overwinning. Een maand na zijn flauwte bij het Players Championship 8 in Milton Keynes verloor de Hagenaar op de eerste dag van de Super Series van de Engelsman Ryan Meikle. Ook Michael van Gerwen ging onderuit in het Duitse Niedernhausen.

De 54-jarige Van Barneveld raakte op 19 maart onwel tijdens het bijhouden van de score bij de partij tussen Jeffrey de Zwaan en Zoran Lerchbacher. Hij werd door de beveiliging overeind geholpen, maar viel toen weer op de grond en werd gecontroleerd door gealarmeerde ambulancebroeders. Op een hartfilmpje bleek echter niets te zien. Vermoedelijk was zijn bloedsuikerspiegel te laag.

Een maand na de flauwte gooide Van Barneveld een gemiddelde van 97,4 punten per drie pijlen, maar dat was niet genoeg om Meikle te verslaan. Hij verloor uiteindelijk met 3-6 van de nummer 76 van de wereld.

Van Barneveld maakte in februari zijn rentree als professioneel darter, nadat hij op de Q-School een Tour-kaart van de PDC veroverde. De vijfvoudig wereldkampioen had een jaar daarvoor nog zijn afscheid aangekondigd, maar hij kwam na een paar maanden terug op zijn besluit.

Michael van Gerwen verloor van Josh Payne, de nummer zestig van de wereld.

Van Gerwen blameert zich tegen Payne

Van Gerwen blameerde zich bij de Super Series met een nederlaag tegen Josh Payne. De drievoudig wereldkampioen verloor met een belabberd gemiddelde van 84,7 per drie pijlen van de nummer zestig van de wereldranglijst: 4-6.

Het is voor de bijna 31-jarige Van Gerwen zijn tweede nederlaag op rij. Donderdag ging de voormalige nummer één van de wereld in de Premier League onderuit tegen Jonny Clayton. In de dagen daarvoor won hij nog wel van Glen Durrant en José de Sousa en speelde hij gelijk tegen Gary Anderson.

Bij het tweede deel van de Super Series in Niedernhausen staan drie vloertoernooien op het programma, die allemaal deel uitmaken van de Players Championship. De finaleronde in deze reeks wordt eind november gespeeld in het Engelse Minehead.