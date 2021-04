Michael van Gerwen heeft woensdag goede zaken gedaan in de strijd om een plek in de top vier in de Premier League Darts. De Brabander imponeerde tijdens de achtste speelronde in het Engelse Milton Keynes met een 7-4-zege op José de Sousa.

Van Gerwen nam, nadat de eerste vier legs met de darts waren meegegaan, afstand van De Sousa. Hij brak bij 2-2 voor de eerste keer en liep uit naar een 5-2-voorsprong. Vervolgens hield hij eenvoudig zijn eigen legs.

De Vlijmenaar stond lange tijd op een gemiddelde van bijna 110 punten en kwam uiteindelijk uit op 104,72. Het hoogtepunt van de wedstrijd was de zevende leg toen er vier 180'ers op rij werden gegooid en Van Gerwen de leg pakte met een elfdarter.

Van Gerwen nam op legsaldo de tweede plaats over van Nathan Aspinall, die met 7-5 te sterk was voor Rob Cross. Hij heeft een punt achterstand op koploper Dimitri Van den Bergh, die met 7-5 afrekende met Gary Anderson en bij een 3-1-voorsprong de dubbel 12 miste voor een negendarter.

Cross, Wright en Wade kunnen ook nog degraderen

Later op woensdag staan nog de wedstrijden James Wade-Jonny Clayton en Peter Wright-Glen Durrant op het programma.

Titelverdediger Durrant, die al zijn zeven partijen verloor en de laatste maanden in een vormcrisis verkeert, is al gedegradeerd. Donderdag is ook de nummer negen uitgeschakeld. Dat is op dit moment Cross, maar kunnen ook nog Wright en Wade worden.

Van Gerwen jaagt op zijn zesde titel in de Premier League en daarmee een evenaring van het record van legende Phil Taylor. Hij veroverde in 2013 en van 2016 tot en met 2019 de trofee, maar haalde vorig jaar voor het eerst niet de play-offs.