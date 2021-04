Michael van Gerwen is dinsdag zijn gedeelde koppositie kwijtgeraakt in de Premier League Darts in Milton Keynes. De Brabander moest tijdens de zevende speelronde genoegen nemen met een 6-6-gelijkspel tegen Gary Anderson.

Van Gerwen gaf de zege uit handen. Hij werd in de openingsleg meteen gebroken, maar trok direct de stand gelijk (1-1) en plaatste bij 4-3 zelf een break voor een 5-3-voorsprong. Hij miste vervolgens twee pijlen op de dubbel voor 6-3, waarna Anderson toesloeg en de laatste drie legs met de darts meegingen.

De Vlijmenaar haalde met 98,25 punten een beduidend hoger gemiddelde dan maandag tegen Glen Durrant toen hij voor het eerst in een Premier League-wedstrijd niet boven de 90 uitkwam, maar leed wel alweer voor de vierde keer puntenverlies in deze editie van de prestigieuze competitie.

Van Gerwen zakte door de remise tegen Anderson naar de derde plaats. Koploper Dimitri Van den Bergh (7-4 tegen Rob Cross) won wel, maar nummer twee Nathan Aspinall (6-6 tegen Jonny Clayton) liep eveneens averij op en staat nog altijd enkel op legasldo boven Van Gerwen.

Titelverdediger Durrant degradeert

Durrant degradeerde. De titelverdediger, die al maanden in een vormcrisis verkeert, verloor tegen José de Sousa (4-7) voor de zevende keer op rij en kan met nog twee speelrondes te gaan in de eerste fase niet meer op de veilige achtste plaats belanden. Verder was James Wade met 7-4 te sterk voor Peter Wright.

De verschillen op de ranglijst zijn bijzonder klein. Tussen Van den Bergh en de nummer negen en voorlaatst Cross zitten slechts vijf punten. Na de negende speelronde op vrijdag is ook de nummer negen uitgeschakeld en gaan de overgebleven acht spelers uitmaken wie zich als top vier plaatst voor de play-offs.

Van Gerwen jaagt op zijn zesde titel in de Premier League en daarmee een evenaring van het record van legende Phil Taylor. Hij veroverde in 2013 en van 2016 tot en met 2019 de bijbehorende trofee, maar haalde vorig jaar voor het eerst niet de play-offs.