Met zes van de mogelijke tien punten uit de eerste vijf wedstrijden sloot Michael van Gerwen vrijdag het eerste wedstrijdenblok in de Premier League af. De voormalige nummer één van de wereld was daar niet ontevreden over.

"Het was een beetje wisselvallig, vooral gisteren tegen James Wade was ik ondermaats. Vandaag voelde ik me weer prima", zo maakte Van Gerwen de balans op in gesprek met RTL 7 Darts.

Wade was de enige die Van Gerwen wist te verslaan in de eerste vijf duels. De 31-jarige Brabander won ruim van de toppers Peter Wright en Rob Cross en speelde gelijk tegen Dimitri Van den Bergh en Nathan Aspinall.

In de stand staat Van Gerwen bij de eerste vier, die eind mei om de prijzen gaan strijden in de halve finales en de eindstrijd. De verschillen op de ranglijst zijn na het eerste wedstrijdenblok nog klein.

Stand in Premier League na vijfde speelronde 1. Jonny Clayton 5-7 (30-23)

2. Nathan Aspinall 5-6 (31-26)

3. Michael van Gerwen 5-6 (29-24)

4. Dimitri Van den Bergh 5-6 (29-24)

5. Peter Wright 5-6 (28-28)

6. Rob Cross 5-5 (28-26)

7. Gary Anderson 5-5 (28-27)

8. James Wade 5-5 (27-26)

9. José de Sousa 5-4 (27-29)

10. Glen Durrant 5-0 (11-35)

Van Gerwen baalt ervan dat hij 170 niet uitgooide met zes pijlen

Tegen Aspinall miste Van Gerwen vrijdag een matchdart. Hij slaakt een diepe zucht voordat hij op dat duel terugblikte. "Als je naar het verloop van de wedstrijd kijkt, dan verdient hij misschien wel een punt."

"Maar als je de kans krijgt, dan moet je keihard toeslaan. Ik had zes pijlen om 170 te gooien en de wedstrijd naar me toe te trekken. Dat móét je op ons niveau gewoon uitgooien", baalde de drievoudig PDC-wereldkampioen.

"Dat mag ik mezelf kwalijk nemen", zei Van Gerwen, die het gelijkspel niet onverdiend vond. "Aan de andere kant was zijn scorend vermogen fantastisch, beter dan dat van mij."

Na het eerste blok van vijf wedstrijden in vijf dagen keert Van Gerwen weer terug naar huis. "Ik neem even een paar dagen rust. Dan kom ik zaterdag weer terug naar Milton Keynes. Zondag moet ik in quarantaine en dan begint maandag het volgende blok van vier wedstrijden."