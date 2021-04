Michael van Gerwen was donderdag behoorlijk teleurgesteld in zichzelf na de ruime 3-7-nederlaag tegen James Wade tijdens de vierde speelronde van de Premier League Darts. De Brabander raakte daardoor zijn koppositie op de ranglijst kwijt.

"Wat ik mezelf vanavond heb aangedaan, was echt nergens voor nodig. Als je drie legs op rij dubbels mist en de tegenstander helemaal in de wedstrijd laat komen, dan moet je dat alleen jezelf kwalijk nemen", zei Van Gerwen voor de camera van RTL 7.

Van Gerwen liep tegen Wade eigenlijk de hele partij achter de feiten aan. Hij werd in de vierde leg gebroken en slaagde er vervolgens niet in om die break ongedaan te maken. Qua gemiddelde (90,91 om 95,79 punten) en dubbelpercentage (27 om 53) deed hij ook onder voor de winnaar van het UK Open.

"Ik wist van tevoren dat James een saaie speler is om tegen te spelen. Hij toont geen emotie, doet gewoon zijn ding. De dubbels hebben hem gered, maar zo ver had ik het niet mogen laten komen. En toch overkomt het me", aldus Van Gerwen.

Stand in Premier League na vierde speelronde 1. Dimitri Van den Bergh 4-6 (26-17)

2. Nathan Aspinall 4-5 (25-20)

3. Michael van Gerwen 4-5 (23-18)

4. Gary Anderson 4-5 (24-20)

5. Jonny Clayton 4-5 (23-19)

6. Rob Cross 4-5 (23-19)

7. Peter Wright 4-4 (21-23)

8. James Wade 4-3 (20-23)

9. José de Sousa 4-2 (20-26)

10. Glen Durrant 4-0 (8-28)

'Ik voel me prima'

Van Gerwen kon dan ook na zijn 110-finish bij een 1-4-achterstand enig cynisme niet verbloemen. "Als je drie legs op rij verliest die je had kunnen winnen, dan mag je cynisch naar jezelf toe zijn. Ik weet als geen ander wat ik moet doen om van spelers te winnen, maar dan moet je wel beter voor de dag komen."

Vrijdag sluit Van Gerwen het eerste gedeelte van deze Premier League af met een clash tegen Jonny Clayton. De vijfvoudig winnaar staat met vijf punten op de derde plaats en heeft één punt achterstand op koploper Dimitri Van den Bergh, die als enige van de tien deelnemers nog ongeslagen is.

"Tegen Jonny moet het anders, maar ik voel me prima. Ik speelde vandaag meer tegen James Wade dan gewoon mijn eigen wedstrijd. Daar moet ik de volgende keer voor waken en zorgen dat het me niet nog een keer gebeurt, maar dat is achteraf altijd makkelijk gezegd."