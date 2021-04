Michael van Gerwen is donderdag zijn koppositie in de Premier League Darts kwijtgeraakt. De Brabander ging tijdens de vierde speelronde in Milton Keynes hard onderuit tegen James Wade: 3-7. Eerder op de avond gooide José de Sousa een negendarter.

Van Gerwen maakte woensdag nog indruk tegen Rob Cross (7-3-zege) en behield toen zijn koppositie. Een dag later liep hij tegen Wade al snel achter de feiten aan.

In de vierde leg werd Van Gerwen gebroken en die achterstand maakte hij niet meer ongedaan. De drievoudig wereldkampioen gooide weliswaar nog een finish van 110, maar leverde in de tiende leg opnieuw zijn eigen leg in en verloor zo de partij.

Wade is in Milton Keynes de vervanger van Gerwyn Price. De regerend wereldkampioen en nummer één van de wereld testte bij aankomst in Milton Keynes positief op het coronavirus, al zette hij vraagtekens bij de uitslag van de test.

Door zijn nederlaag raakt Van Gerwen, die tegen Wade een gemiddelde van slechts 90,91 per drie pijlen gooide, zijn koppositie kwijt aan Dimitri Van den Bergh. De Belg speelde met 6-6 gelijk tegen Peter Wright en heeft een punt meer dan de Nederlander.

Stand in Premier League na vierde speelronde 1. Dimitri Van den Bergh 4-6 (26-17)

2. Nathan Aspinall 4-5 (25-20)

3. Michael van Gerwen 4-5 (23-18)

4. Gary Anderson 4-5 (24-20)

5. Jonny Clayton 4-5 (23-19)

6. Rob Cross 4-5 (23-19)

7. Peter Wright 4-4 (21-23)

8. James Wade 4-3 (20-23)

9. José de Sousa 4-2 (20-26)

10. Glen Durrant 4-0 (8-28)

De Sousa gooit negendarter

Eerder op de dag gooide De Sousa een negendarter. Ondanks zijn perfecte leg moest de Portugees genoegen nemen met een punt tegen Nathan Aspinall: 6-6. Ook gooide hij elf keer 180, een evenaring van het record in de Premier League.

De Sousa is de zevende speler die de perfecte leg in de Premier League gooit. Woensdag slaagde Jonny Clayton daar nog in tegen De Sousa. In 2006 liet Raymond van Barneveld als eerste een negendarter in de Premier League noteren.

Titelverdediger Glen Durrant verloor tegen Gary Anderson ook zijn vierde partij: 2-7. Rob Cross kwam tegen Jonny Clayton wel tot winst: 7-3.

Deze week wordt tot en met vrijdag elke dag achter gesloten deuren een speelronde afgewerkt in Milton Keynes. Van 19 tot en met 22 april staan nog eens vier speelronden op het programma in de Engelse stad, waarna de laatste twee spelers op de ranglijst degraderen.

Het tweede deel van de Premier League bestaat uit zeven speeldagen, gevolgd door de play-offs met de top vier. Ook die fases worden in mei volledig in Milton Keynes gespeeld, maar dartsbond PDC hoopt dat er dan wel publiek welkom is.

Voor de appgebruikers: tik op de tweet om de negendarter van José de Sousa te bekijken.