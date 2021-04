Michael van Gerwen beseft dat hij dinsdagavond goed weggekomen is in zijn Premier League-duel met Peter Wright. De Brabander haalde niet zijn gebruikelijke niveau, maar zijn tegenstander deed het nog een stuk slechter in Milton Keynes (7-2).

"Ik kan nu een grote mond opzetten, maar met een gemiddelde van 92 mag je niks zeggen. Ik moet nu terug naar het oefenbord en het daarna beter zien te doen", zei Van Gerwen op zijn persconferentie. "Dat neemt niet weg dat het lekker is om op deze manier een keer te winnen en al helemaal als het tegen Peter gebeurt."

De 51-jarige Wright speelde met een gemiddelde van 88,41 ondermaats en verloor drie keer zijn eigen leg. Van Gerwen stelde daar niet heel veel meer tegenover, maar het was wel genoeg om zijn rivaal te verslaan en zijn eerste zege in deze editie van de Premier League bij te schrijven.

"Het is een understatement om te zeggen dat ik niet op mijn best speelde", aldus een zelfkritische Van Gerwen, die de Premier League maandagavond opende met een gelijkspel tegen Dimitri Van den Bergh (6-6). "Ik speelde waardeloos en datzelfde geldt voor Peter. Als dat gebeurt, moet je daarvan profiteren en ervoor zorgen dat je niet dezelfde fouten gaat maken. Dat is niet altijd even makkelijk."

'Peter zegt soms dingen die hij beter niet kan zeggen'

De overwinning smaakte extra zoet voor Van Gerwen vanwege de opmerkingen die Wright in de aanloop naar de Premier League maakte. 'Snakebite' zei dat de voormalige nummer één van de wereld dit jaar geen televisietoernooi zou winnen.

"We kennen Peter allemaal. Soms zegt hij dingen die hij beter niet kan zeggen. Ik denk dan dat hij zich beter op zichzelf kan richten, dat zal zijn spel ook ten goede komen", aldus Van Gerwen, die in november 2020 met de Players Championship Finals voor het laatst een televisietoernooi won.

"Mijn recente resultaten waren voor mij misschien ook wel een wake-upcall. Van: hé Mike, je moet het wat beter gaan doen. Soms leg ik mezelf te veel druk op, maar ik moet gewoon in mezelf blijven geloven en hard blijven werken. Dan betaalt dat zich echt wel uit."

Van Gerwen staat door zijn overwinning op Wright bovenaan de ranglijst in de Premier League. De vijfvoudig winnaar van het prestigieuze PDC-toernooi neemt het woensdagavond op tegen Rob Cross.