Michael van Gerwen heeft dinsdag zijn eerste zege geboekt in deze editie van de Premier League Darts. De Brabander won tijdens de tweede speelronde in Milton Keynes in een weinig hoogstaande partij met ruime cijfers van Peter Wright: 7-2.

Van Gerwen werd nog wel meteen gebroken in de openingsleg, maar daarna kwam hij geen moment meer in de problemen. Hij brak direct terug en sloeg bij 3-2 voor het eerst een gaatje. Van Gerwen stond vervolgens geen enkele leg meer af.

Zowel Van Gerwen als Wright gooide met respectievelijk 92,16 en 88,41 punten per drie pijlen een matig gemiddelde. Ze lagen in de aanloop naar de Premier League nog met elkaar in de clinch. Zo zei Wright dat Van Gerwen dit jaar geen enkel televisietoernooi zou winnen.

Van Gerwen opende maandag de Premier League met een 6-6-gelijkspel tegen Dimitri Van den Bergh. Hij jaagt op zijn zesde titel en daarmee een evenaring van het record van Phil Taylor. Vorig jaar haalde hij voor het eerst in zijn carrière niet de play-offs.

Dinsdag waren er behalve voor Van Gerwen ook zeges voor Gary Anderson (7-5 tegen José de Sousa), Jonny Clayton (7-3 tegen Glen Durrant), Van den Bergh (7-5 tegen Nathan Aspinall) en Rob Cross (7-3 tegen James Wade).

Van Gerwen gaat aan kop op ranglijst

Van Gerwen gaat op basis van het legsaldo aan kop op de ranglijst. Hij heeft net als Clayton, Anderson, Van den Bergh en Cross drie punten. Titelverdediger Durrant, die in een stevige vormcrisis verkeert, is opvallend genoeg als enige nog puntloos.

Deze week wordt tot en met vrijdag elke dag achter gesloten deuren een speelronde afgewerkt in Milton Keynes. Van 19 tot en met 22 april staan nog eens vier speelronden op het programma in de Engelse stad, waarna de laatste twee spelers op de ranglijst degraderen.

Het tweede deel van de Premier League bestaat uit zeven speeldagen, gevolgd door de play-offs met de top vier. Ook die fases worden in mei volledig in Milton Keynes gespeeld, maar dartsbond PDC hoopt dat er dan wel publiek welkom is.

Gerwyn Price is er dit jaar niet bij in de Premier League. De regerend wereldkampioen en nummer één van de wereld testte bij aankomst in Milton Keynes positief op het coronavirus en wordt vervangen door Wade. Price plaatste wel vraagtekens bij de uitslag.